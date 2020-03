Bosz kan voorlopig geen beroep doen op Sven Bender

Uit onderzoek kwam vast te staan dat banden in zijn linkerknie beschadigd zijn. „Hij zal voorlopig niet in actie komen”, laat de club weten zonder daar een tijd op te plakken.

Bender, een voormalig Duits international, moest zaterdag kort voor rust worden gewisseld. Zijn ploeg won met 4-0 en staat inmiddels vierde in de Bundesliga. Leverkusen speelt donderdag in de achtste finales van de Europa League een uitwedstrijd in Glasgow tegen Rangers.