Kromowidjojo traint in de achtertuin: ’Wij vervelen ons geen seconde’

Ranomi Kromowidjojo Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Nog een week en dan zwemt Ranomi Kromowidjojo weer. Weliswaar in haar eigen achtertuin en bij lange na niet in een wedstrijdbad, maar het alternatief stelt haar in staat serieus te kunnen trainen. „Wel op een relaxtere manier. Het maakt nu niet uit of ik een half uurtje later in het water lig...”