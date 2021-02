Nadal in drie sets verder, coach winnende Medvedev verlaat boos stadion, Pliskova uitgeschakeld

De eerste set verliep wat stroever voor de Nadal, waarna in de tweede set het verweer van Norrie een stuk minder was. Daarmee bleek hij het beste te hebben opgespaard voor de derde set, waarin hij de Spanjaard meer dan behoorlijk partij gaf. Uiteindelijk was het scenario hetzelfde als in de eerste set en maakte de nummer twee van de wereld de beslissende break weer aan het einde.

Fognini in drie sets klaar

Fabio Fognini meldt zich eveneens bij de laatste zestien na een driesetter. De Italiaan rekende zonder al te veel problemen af met Alex de Minaur. Met 6-4, 6-3, 6-4 verliep de partij eigenlijk probleemloos voor de nummer zeventien van de ATP-ranking.

Kraker Medvedev

De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft met de nodige moeite de vierde ronde van de Australian Open bereikt. De nummer vier van de plaatsingslijst wist zich pas na ruim 3 uur spelen in vijf sets te ontdoen van de Serviër Filip Krajinovic: 6-3 6-3 4-6 3-6 6-0.

Medvedev, vorig jaar de winnaar van de Masters in Parijs en de ATP Finals in Londen, breidde zijn ongeslagen reeks uit naar zeventien wedstrijden. Hij nam de eerste twee sets moeiteloos in bezit, maar kreeg daarna te maken met een opgeleefde Krajinovic, die de volgende twee sets binnenhaalde. In de vijfde en beslissende set trok Medvedev de partij alsnog naar zich toe.

„Hij speelde geweldig, vooral in de vierde set”, zei de Rus, die in die set last kreeg van zijn linkerbil en zich liet behandelen. Na die medische time-out leefde Medvedev op. „Ik probeerde mijn houding wat te veranderen en dat leek te helpen. Zodra ik voor de eerste keer zijn service brak, had ik controle”, aldus de Rus, die tijdens de partij ook een aantal keren verbaal uithaalde naar zijn coach. Diezelfde coach verliet na tijdens de vierde set pardoes boos het tennispark. „Hij wist dat ik ging winnen. Dat is alles wat ik erover kwijt wil”, aldus Medvedev.

Medvedev treft in de volgende ronde de Amerikaan Mackenzie McDonald, die in de derde ronde de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris uitschakelde in drie sets: 7-6 (7) 6-1 6-4.

De wedstrijd voltrok zich in een lege Rod Laver Arena in Melbourne. Publiek is niet meer welkom in het tennispark van de Australian Open omdat de staat Victoria een lockdown heeft ingesteld vanwege het coronavirus.

Tsitsipas gunt opponent zes games

Stefano Tsitsipas had het heel wat makkelijker in de derde ronde. De als vijfde geplaatste Griek gunde de Zweed Mikael Ymer zes games in de partij. Hij was na ruim anderhalf uur in drie sets klaar: 6-4 6-1 6-1. De 22-jarige Tsitsipas, vorig jaar halvefinalist in Melbourne, treft in de vierde ronde de als negende geplaatste Italiaan Matteo Berrettini, die in drie sets de Rus Karen Chatjsanov versloeg: 7-6 (1) 7-6 (5) 7-6 (5).

Gefrustreerde Pliskova uitgeschakeld in Australian Open

De Tsjechische tennisster Karolina Pliskova is uitgeschakeld in de derde ronde van de Australian Open. De voormalige nummer 1 van de wereld, die als zesde was geplaatst in het grand slam van Melbourne, verloor in twee sets van haar landgenote Karilona Muchova: 5-7 5-7.

Pliskova had vooral ruzie met zichzelf in de partij en reageerde haar frustraties af op haar racket. De umpire nam haar een punt af nadat ze voor de tweede keer haar racket wegsmeet. De tweede keer deed ze dat in de spelerstunnel uit het zicht van de umpire, maar een official was getuige en gaf het vergrijp alsnog door.

Het strafpunt maakte voor even beter tennis los bij Pliskova. Ze won in de tweede set vijf games op rij, maar vervolgens ging het weer helemaal mis en won Muchova zeven games op rij en daarmee de partij. Muchova treft in de vierde ronde de Belgische Elise Mertens, die superieur was aan de Zwitserse Belinda Bencic. Mertens won in een goed uur in twee sets: 6-2 6-1.

Bekijk ook: Geblesseerde Novak Djokovic ontsnapt aan uitschakeling op Australian Open

Svitolina op gang

Elina Svitolina moest even op gang komen tegen Joelia Poetintseva, maar toen de nummer vijf van de plaatsingslijst uit Oekraïne haar slag gevonden had, rekende ze snel af met haar Kazachse tegenstander: 6-4 6-0. Bij een achterstand van 4-3 in de eerste set kwam Svitolina op stoom en won de volgende negen games. Ze neemt het in de vierde ronde op tegen de ongeplaatste Amerikaanse Jessica Pegula, die in de derde ronde veel te sterk was voor de Franse Kristina Mladenovic: 6-2 6-1.

Thuisfavoriete Barty door naar vierde ronde Australian Open

De Australische tennisster Ashleigh Barty heeft zonder al te grote problemen de laatste zestien bereikt van de Australian Open. De nummer 1 van de wereld, favoriete voor de eindzege in het grandslamtoernooi, zette in de derde ronde de Russin Ekaterina Aleksandrova in twee sets opzij: 6-2 6-4.

De 24-jarige Barty reikte vorig jaar tot de halve finales. Daarin verloor ze van de Amerikaanse Sofia Kenin, die in deze editie van het toernooi in Melbourne al in de tweede ronde werd uitgeschakeld.

Barty speelde in de lege Margaret Court Arena met een stevige bandage om haar linkerdij, maar daar leek ze geen last van te hebben. Ze ontmoet in de vierde ronde de Amerikaanse Shelby Rogers.