Outsider Daniil Medvedev met veel moeite naar vierde ronde Australian Open

De nummer vier van de plaatsingslijst wist zich pas na ruim 3 uur spelen in vijf sets te ontdoen van de Serviër Filip Krajinovic: 6-3 6-3 4-6 3-6 6-0.

Medvedev, vorig jaar de winnaar van de Masters in Parijs en de ATP Finals in Londen, breidde zijn ongeslagen reeks uit naar zeventien wedstrijden. Hij nam de eerste twee sets moeiteloos in bezit, maar kreeg daarna te maken met een opgeleefde Krajinovic, die de volgende twee sets binnenhaalde.

Verbale uitspatting

In de vijfde en beslissende set trok Medvedev de partij alsnog naar zich toe. In de lege Rod Laver Arena, waar toeschouwers na een nieuwe lockdown in Melbourne niet meer welkom zijn, was de verbale uitspatting van de coach van Medvedev goed te horen. Gilles Cervara vond het kennelijk nodig zijn Russische pupil bij de les te roepen. De Amerikaan Mackenzie McDonald is de volgende tegenstander van de 25-jarige Rus.

Tsitsipas gunt tegenstander maar zes games

Stefano Tsitsipas verging het heel wat makkelijker in de derde ronde. De als vijfde geplaatste Griek gunde de Zweed Mikael Ymer zes games in de partij. Hij was na ruim anderhalf uur in drie sets klaar: 6-4 6-1 6-1. De 22-jarige Tsitsipas, vorig jaar halvefinalist in Melbourne, treft in de kwartfinales de winnaar van het duel tussen de Italiaan Matteo Berrettini en de Rus Karen Chatjsanov.