Sport Kort: Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix wisselen van datum

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrenner Moscon stapt over naar Astana

12.16 uur: Wielrenner Gianni Moscon gaat naar Astana. De ploeg uit Kazachstan maakte bekend dat de Italiaan voor twee jaar heeft getekend. De 27-jarige coureur geniet vooral faam als tijdrijder en specialist van eendaagse koersen. „Het is een nieuwe uitdaging voor mij en daar was ik aan toe”, zo lichtte hij zijn besluit toe.

Dit seizoen won Moscon onder meer twee etappes in de Ronde van de Alpen.

Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix wisselen van datum

12.09 uur: De Amstel Gold Race wisselt volgend jaar met Parijs-Roubaix van datum. De Zuid-Limburgse wielerklassieker schuift een week naar voren op de kalender naar 10 april en de ’Hel van het Noorden’ wordt een week later dan gepland verreden op 17 april.

Organisator ASO van Parijs-Roubaix vroeg om de datumwissel omdat de keienklassieker niet op 10 april mag worden verreden vanwege de Franse verkiezingen. „In goed overleg met de ASO, de wielerunie UCI en onze partnergemeenten Maastricht en Valkenburg aan de Geul hebben we besloten om vanwege deze uitzonderlijke omstandigheden eenmalig van weekend te wisselen”, zegt koersdirecteur Leo van Vliet van de Amstel Gold Race.”

Als gevolg van de datumwissel zal de toerversie van de Amstel Gold Race, waar doorgaans 15.000 fietsliefhebbers aan meedoen, op zaterdag 9 april worden gehouden. „Het is mooi dat je elkaar op die manier kunt helpen en iedereen bereid is om hieraan mee te werken. Zondag 10 april is voor ons ook een prachtige plek op de kalender van de voorjaarsklassiekers. We hopen natuurlijk weer een koers als vanouds te organiseren, mét publiek en een parcours dwars door het Limburgse landschap.”

Hockeysters openen Pro League met tweeluik tegen België

12.08 uur: De Nederlandse hockeysters openen het derde seizoen van het landentoernooi Pro League met een tweeluik tegen België in het Wagener Stadion van Amstelveen. De eerste wedstrijd is op 13 oktober en het tweede duel op 10 november.

De wedstrijd op 13 oktober is de eerste interland sinds de Olympische Spelen in Tokio, waar het vrouwenteam goud veroverde. De hockeybond laat weten dat de olympisch kampioen dan zal worden gehuldigd.

De bond is de kaartverkoop voor beide wedstrijden begonnen. Door de versoepelde coronamaatregelen mogen die tribunes weer volledig gevuld worden. Wel moeten alle bezoekers een coronatoegangsbewijs laten zien.

De hockeysters van Oranje wonnen de twee voorgaande edities van de Hockey Pro League, een toernooi waarin de negen beste hockeylanden van de wereld het tegen elkaar opnemen.

Veel beperkingen voor niet-gevaccineerde NBA-basketballers

09.15 uur: De basketballers die zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus, krijgen het komende seizoen in de Amerikaanse profliga NBA tal van beperkingen opgelegd. Dagelijks testen op corona is er een van.

Ze moeten zich onder meer iedere keer laten testen voordat ze de sporthal mogen betreden en contact hebben met teamgenoten, moeten ook apart van de ploeg eten en zijn tijdens de trips voor uitwedstrijden verplicht in het teamhotel te blijven, behalve voor een noodzakelijke boodschap en uiteraard de wedstrijden. Sportzender ESPN onthulde de strikte protocollen voor de niet-gevaccineerde spelers.

Vaccinatie is niet verplicht voor de spelers en volgens de NBA is 90 procent ingeënt tegen het virus. De wel ingeënte spelers kunnen zich komend seizoen weer vrijwel normaal bewegen. Alleen het dragen van een mondkapje is nog verplicht gedurende het seizoen, dat begint op 19 oktober.

Een van de spelers die aanvankelijk twijfelde over vaccinatie was vedette LeBron James van Los Angeles Lakers. Hij heeft zijn mening herzien en is inmiddels ingeënt. „Ik weet dat ik er sceptisch over was, maar na eigen onderzoek had ik gevoel dat vaccineren niet alleen het beste is voor mezelf, maar ook voor mijn familie en vrienden”, aldus de 36-jarige James.

Wales zonder vedette Bale in WK-kwalificatie

09.00 uur: Het nationale voetbalteam van Wales moet het de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Tsjechië en Estland doen zonder vedette Gareth Bale. De aanvaller is nog altijd niet hersteld van een hamstringblessure, meldde bondscoach Robert Page.

De 32-jarige Bale bezorgde Wales begin deze maand nog met drie doelpunten de zege op Belarus, maar raakte daarna geblesseerd op de training van zijn club Real Madrid. Volgens Page betreft het een vrij ernstige kwetsuur en is het zelfs de vraag of zijn belangrijkste speler wel beschikbaar is voor de interlands in november. „In de gradatie van 1 tot 4 zit Gareth bijna op 4, dus de blessure is serieus. Maar hij herstelt voorspoediger dan gedacht, dus dat geeft hoop voor november.”

Bale staat op 99 interlands voor Wales, dat in de groep E van de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar derde staat na vier wedstrijden met 7 punten.

Verspringer Rutherford mikt nu op olympisch succes in bobslee

08.00 uur: De Britse atleet Greg Rutherford, die in 2012 olympisch goud veroverde bij het verspringen, is opgenomen in de selectie van het nationale bobsleeteam. Hij mikt op deelname aan de Winterspelen in Beijing in februari.

De 34-jarige Rutherford stopte in 2018 met atletiek vanwege aanhoudend blessureleed. Hij veroverde op de Spelen van 2016 brons, werd in 2015 wereldkampioen en was ook twee keer Europees kampioen. Zijn verste sprong was 8,51 meter. In april van dit jaar begon hij met bobsleetrainingen en maakte meteen indruk.

Rutherford zal deze winter meedoen aan de wereldbekerwedstrijden, waarin kwalificatie voor Beijing kan worden bewerkstelligd. Hij wil de eerste Brit worden die een medaille wint op zowel Zomer- als Winterspelen. „Dit is een enorme onderneming; een gepensioneerde atleet die zich richt op een compleet andere sport en zich nu al heeft gekwalificeerd voor het nationale team”, liet Rutherford weten op Instagram.

Titelverdediger Palmeiras weer in finale Copa Libertadores

07.39 uur: De Braziliaanse voetbalclub Palmeiras kan voor het tweede jaar op rij de Copa Libertadores winnen, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. De titelverdediger uit São Paulo bereikte de finale door Atlético Mineiro uit te schakelen.

De regerend kampioen kwam in de halve finales in de thuiswedstrijd niet verder dan 0-0 en speelde dinsdag (plaatselijke tijd) eveneens gelijk in de uitwedstrijd in Belo Horizonte met 1-1, maar dat doelpunt telde dubbel en bezorgde Palmeiras de finaleplek. Tegenstander wordt de winnaar van de halve finale tussen de Flamengo uit Brazilië en Barcelona uit Ecuador.

Atlético kwam in eigen huis na 52 minuten op voorsprong door een rake kopbal van Eduardo Vargas. Dudu maakte in de 68e minuut de gelijkmaker.