Mohamed Salah naar olympische spelen?

Salah behoort tot de voorlopige selectie van vijftig spelers voor de Olympische Spelen. „Maar of hij met ons meegaat naar Tokio is aan hemzelf, aan Liverpool en aan trainer Jürgen Klopp”, zegt Shawky Gharib, bondscoach van het olympisch elftal van Egypte.

De ’Farao’s’ kwalificeerden zich eind vorig jaar als winnaar van de Afrika Cup voor beloftenteams voor de Olympische Spelen. Bij de mannen doen zestien landen mee aan de Spelen. Iedere selectie bestaat uit achttien spelers, waarvan er drie ouder dan 23 jaar mogen zijn.

De 27-jarige Salah behoort tot de grote sterren van Liverpool, dat in Engeland onbedreigd afkoerst op de landstitel. „We kunnen hem niet dwingen om mee te doen, dat staat de FIFA niet toe”, aldus Gharib. „Salah behoort tot de drie beste spelers ter wereld, iedere ploeg zou iemand met zijn kwaliteiten in de selectie willen hebben. Het is nu aan hem en zijn club.”