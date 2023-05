Ook Vlasov stapt ziek af in ijskoude Giro-rit, Tusveld geeft op na val

De 27-jarige Vlasov was al ziekjes op de fiets gestapt bij de start in Scandiano, maar hij bungelde al snel achteraan in het peloton en raakte geleidelijk steeds verder op achterstand. Vlasov stond na het opstappen van Remco Evenepoel na de negende etappe zesde in de stand met een minuut achterstand op de nieuwe rozetruidrager Geraint Thomas.

De Nederlandse renner Martijn Tusveld moest ook afhaken. Tusveld, rijdend voor Team DSM, kwam ten val en kreeg daardoor zoveel last van de verwondingen die hij had overgehouden aan een val in de tweede etappe, dat hij de strijd staakte.

De renners rijden de tiende etappe over 196 kilometer van Scandiano naar Viareggio in barre omstandigheden; het is ongewoon koud en het regent.

