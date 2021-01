Gerry van Gerwen trekt zich terug voor voorzitterschap KNWU

„Na lang overwegen heb ik besloten om mij terug te trekken als kandidaat voor de verkiezing van het voorzitterschap van de KNWU. Hoewel mij in de afgelopen weken duidelijk is geworden dat ik op een brede steun uit de achterban kan rekenen, vrees ik dat de verkiezingsstrijd juist voor een grote verdeeldheid binnen de KNWU kan zorgen. Dat is het laatste wat ik wil”, zo reageert Brabander Van Gerwen.

„Ik weet niet of ik in de verkiezing de meerderheid van de stemmen zou halen, maar het zou wel een close-finish zijn geworden. Ik wil iedereen die achter me heeft gestaan bedanken voor het vertrouwen. Ik feliciteer Marc van den Tweel bij deze met zijn benoeming tot nieuwe voorzitter van de KNWU en wens hem alle succes toe. Mocht hij op welk gebied dan ook hulp van mij willen, dan ben ik daartoe bereid. Zoals iedereen uit de wielersport altijd op mij kan rekenen.”

Het zijn nette bewoordingen waarmee de Brabander de mogelijkheid opgeeft om te strijden voor de functie die zijn bestuurlijke loopbaan in de wielersport compleet zou maken. In de aanloop naar de hervatting van het Congres van dinsdagavond, de najaarsvergadering van de KNWU die op 19 november werd afgebroken omdat technische voorzieningen om online te vergaderen te belabberd waren, heeft Van Gerwen nog getracht tot een compromis te komen met de directeur van Natuurmonumenten. Zijn voorstel om zijn concurrent de hoogste post te laten en zelf als vice-voorzitter aan te treden - met daarbij de bevoegdheid de bond in het internationale circuit weer wat meer op de kaart te zetten - vond echter geen gehoor bij Limburger Van den Tweel. Omdat vervolgens na een peiling onder de stemgerechtigde Congresleden is gebleken dat er waarschijnlijk te weinig mensen hun voorkeur voor hem zouden uitspreken, heeft Van Gerwen de eer aan zichzelf gehouden.