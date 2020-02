Horrorcrash Newman overschaduwt Daytona 500-zege Hamlin

Zijn zege werd echter overschaduwd door een zware crash van Ryan Newman op het ovale circuit in Daytona Beach. Voor zijn leven werd even gevreesd. Zijn team Roush Fenway Racing heeft inmiddels in een verklaring laten weten dat de verwondingen van Newman ernstig zijn, maar niet levensbedreigend.

De winnaar van 2008 reed met nog één ronde te gaan aan kop toen hij van achteren werd aangetikt door de racewagen van Ryan Blaney. Newman knalde daardoor met zijn Ford op de omringende muur waarna hij in de flank werd aangereden door de bolide van Corey Lajoie. Het zwaar beschadigde voertuig van Newman vloog daardoor op zijn kop over het circuit. Terwijl er vlammen uit de wrakstukken kwamen, werd Hamlin als winnaar afgevlagd.

Denny Hamlin heeft het geflikt. Ⓒ AFP

Hulpverleners waren snel ter plaatse om Newman uit de brokstukken te halen. Met een ambulance werd hij naar een ziekenhuis gebracht.

Bekijk hieronder de beelden van de crash van Newman:

Trump

President Donald Trump had zondag het startsein gegeven voor ’The Great American Race’ met de vertrouwde woorden: „Gentlemen, start your engines” (heren, start uw motoren). Door het slechte weer moest de wedstrijd echter al snel worden stilgelegd waarna maandag een herstart volgde.

Hamlin klopte Blaney bij de fotofinish met een marge van 0,014 seconde, het op één na kleinste verschil in de historie van de Daytona 500. Voor Hamlin was het zijn derde triomf in deze race, na zijn primeur in 2016. Sterling Marlin was in 1995 de laatste coureur die voor de tweede keer op rij wist te zegevieren in Daytona Beach.