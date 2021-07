Mark Cavendish na woedeuitbarsting tegen mechanieker: ’Ik had niet zo mogen reageren’

Wat er precies aan de hand is, wordt op de door een toeschouwer geschoten video niet helemaal duidelijk, maar Cavendish is in ieder geval zeer ontevreden over zijn fiets. Hij schreeuwt het uit en roept terwijl hij woest de bus instapt ook nog het nodige naar twee medewerkers van zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step.

Op Instagram geeft Cavendish uitleg. „Velen van jullie hebben waarschijnlijk de video van vandaag voor de start gezien. Het is cruciaal dat in de Tour de France onze fietsen perfect zijn afgesteld voor onze veiligheid. Er waren wat problemen met mijn fiets, toen ik deze ochtend wilde opstappen. Desondanks had ik niet zo mogen reageren, zeker niet en public. Ik werk al meer dan tien jaar samen met mijn mechaniekers en zij werken ontzettend hard om ervoor te zorgen dat ik altijd veilig ben en successen kan behalen.”

Om te bevestigen dat het wel snor zit tussen Cavendish en de uitgefoeterde medewerkers van de ploeg, zit er een foto bij van van het drietal bij zijn fiets.

Cavendish krijgt zondag in Parijs nog een kans om het etappezegesrecord in de Tour van Eddy Merckx te verbreken. Momenteel staan beiden op 34. Als hij zaterdag wint, neemt hij ook de groene trui mee naar huis. In dat klassement verdedigt hij een voorsprong van 35 punten op Michael Matthews.