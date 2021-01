Invallers Dusan Tadic en Brian Brobbey helpen Ajax langs Willem II

Bij Ajax was er opvallend genoeg geen basisplek voor aanvoerder Tadic, die rust kreeg in aanloop naar de topper met AZ. Jurriën Timber en Edson Alvarez daarentegen stonden wel aan de aftrap, net zoals Willem II’er Kwasi Wriedt wiens rode kaart tegen PEC Zwolle van afgelopen weekend geseponeerd was.

Ajax begon niet al te beste aan de wedstrijd en moest de bal veel aan Willem II laten. Toch was de eerste mogelijkheid voor de Amsterdammers, maar Anthony schoot de bal naast. Het was het enige echte moment van opwinding in het eerste kwart van de wedstrijd. Dat veranderde daarna wel. Een schot van Daley Blind werd door Sebastien Haller verlengd tot op de lat, waarna Timber en Davy Klaassen vergaten af te spreken wie de rebound binnen moest werken. Aan de overzijde was er een schietkans voor Ché Nunnely, die de bal niet weg wist te draaien van André Onana.

De oud-Ajacied was verreweg de meest dreigende van Willem II. Vlak voor rust schoot de vleugelaanvaller de bal ook nog eens voorlangs. Doordat Ajax moeizaam maar kansen wist te creëren besloot het naarmate de eerste helft vorderde wat vaker van afstand te schieten. Doelman Jorn Brondeel was in staat om zowel de uithaal van Alvarez, Anthony en Noussair Mazraoui te pakken. In de extra tijd was Klaassen nog dicht bij een zeer fraaie openingstreffer, maar zijn omhaal verdween net naast de paal.

Tadic helpt Ajax op gang

Het feit dat Ajax amper een echte kans had gecreëerd was ook Erik ten Hag opgevallen, dus bracht hij in de rust Dusan Tadic voor de onzichtbare Quincy Promes. Hoewel de Serviër geen aandeel in de aanval had, was er anderhalve minuut na zijn entree al een schietkans voor Haller vanaf de rand van het strafschopgebied, maar de Ivoriaan schoot te hoog. Vijf minuten later was het wel raak. De bal werd na een corner wat heen en weer gekopt en Klaassen rondde met een soort omhaal af. Stilistisch was deze een stukje minder mooi dan die voor rust, maar belangrijker was dat het einddoel nu wel het net was. Het was bovendien een mooie manier voor de middenvelder om zijn vijftigste Eredivisie-goal voor Ajax te maken.

Nog mooier was de treffer die daarop volgde voor de Tilburgers. Hun eerste vloeiend lopende aanval na rust ging over veel schijven en kwam via Nunnely uiteindelijk bij Vangelis Pavlidis, die de snelle combinatie uitstekend afrondde. De koploper van de Eredivisie kon dus weer van voor af aan beginnen. Haller kreeg een goede kans om voor een nieuwe voorsprong te zorgen, maar Brondeel reageerde weergaloos. Willem II liet zich ook gelden met een kans voor Nunnely, die net niet lekker kon uithalen.

Toch voerde Ajax de druk duidelijk op. Alvarez dwong Brondeel opnieuw tot een uiterste redding, waarna in de rebound Tadic van dichtbij naast tikte. Brondeel kon er veel uithalen, maar was uiteindelijk toch voor de tweede keer geklopt. Brian Brobbey stond koud in het veld, toen hij met zijn tweede balcontact een voorzet van Tadic tegen de touwen schoot. De volgorde was even later exact andersom. Brobbey bediende de aanvoerder en die rondde met een wippertje prima af.

Zodoende doet Ajax uitstekende zaken deze speelronde, nadat woensdag Feyenoord, AZ en Vitesse verloren. Hierdoor is het elftal ongeacht het resultaat in Alkmaar aankomend weekend koploper na de ’toppermaand’. Willem II weet dat het in dat weekend de punten moet pakken als FC Emmen zondag op bezoek komt.