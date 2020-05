UFC gaat gewoon los: ’Bigi Boy’ Rozenstruik niet bang voor corona of ’roofdier’

Jairzinho Rozenstruik in actie tegen Alistair Overeem. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Hoewel het coronavirus vrijwel de gehele sportwereld heeft lamgelegd, heeft de UFC het voor elkaar gekregen om zaterdag toch een grootschalig evenement te organiseren. De Surinamer Jairzinho Rozenstruik (32) is een van de vechters die in Jacksonville in Florida in actie komt. Angst kent hij niet. Niet voor de onzichtbare vijand corona, maar ook niet voor tegenstander Francis Ngannou, een oermens uit Kameroen.