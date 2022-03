Lewandowski scoort snelste hattrick ooit in Champions League

De Poolse spits mocht al in de 12de minuut aanleggen vanaf elf meter na een fout van Maximilian Wöber. Lewandowski stuurde doelman Philipp Köhn de verkeerde kant op: bingo. Negen minuten later ging de bal opnieuw op de stip. Lewandowski trapte weer goed, goal nummer twee. En nog eens twee minuten later scoorde de Pool zijn hattrick.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws

Goed voor eentje binnen de 23 minuten, een record in de Champions League. Lewandowski was namelijk één minuut sneller dan de drie doelpunten dan Milan-speler Marco Simone in 1996.

Het was overigens de vijfde Champions League-hattrick voor Lewandowski. Slechts twee spelers doen het met acht hattricks beter: Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

Bekijk hier de uitslagen en het programma in de Champions League