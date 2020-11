De grote revanche van Primoz Roglic: ’Heel speciaal om dit weer mee te maken’

De doorgaans ingetogen Primoz Roglic maakt een overwinningsgebaar als hij in de voorlaatste etappe van de Vuelta met moeite de schade beperkt weet te houden. De buit is binnen. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Na het diepe verdriet in de Tour de France, toen Primoz Roglic in de allesbeslissende tijdrit het geel verspeelde, was er wel blijdschap in Madrid. Voor het tweede jaar op rij verzekerde de 31-jarige Sloveen zich van de eindzege in de Ronde van Spanje na een intens gevecht met vooral Richard Carapaz van Ineos-Grenadiers. Bijna drie weken lang was het touwtrekken om de rode leiderstrui, die uiteindelijk met 24 tellen verschil in het bezit bleef van Roglic. „Het is heel speciaal om dit weer mee te maken.”