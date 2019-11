Verstappen: ’Het gaat de goede kant op’

Max Verstappen tilt zijn gewonnen trofee de lucht in. Ⓒ Getty Images

AUSTIN - Eindelijk weer een langverwacht, positiever race-weekeinde voor Max Verstappen. Meer dan een derde plaats achter het ongenaakbare Mercedes van de opnieuw tot wereldkampioen gekroonde Lewis Hamilton zat er in de Verenigde Staten weliswaar net niet in, maar de Limburger kon na zijn honderdste Grand Prix wel concluderen dat zijn team Red Bull Racing een stap in de goede richting heeft gezet.