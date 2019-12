WK darts: Meulenkamp blaast Robb van podium

De eerste set was nog spannend. Beide darters behielden ’gewoon’ hun eigen legs, waardoor Meulenkamp - die de set mocht beginnen - op 1-0 voor kwam te staan. De tweede set mocht de man uit Nieuw-Zeeland beginnen, maar hij werd tot twee keer toe gebroken door The Bomb: 0-2.

In de derde set wist Big Rig zijn opponent uit Hoogeveen voor het eerst in de wedstrijd te breken en kwam vervolgens op ’set point’ te staan. Robb zag Meulenkamp echter weer terugkomen in de wedstrijd tot 2-2 in legs. In de beslissende leg voor de derde set - en uiteindelijk dus voor de wedstrijd - gooide Meulenkamp achtereenvolgens 180, 140 en 140 en finishte vervolgens via 1 en dubbel 20 in elf pijlen.

In de tweede ronde staat Chris Dobey te wachten, die vanwege zijn betere ranking de eerste ronde mocht overslaan.

Later op de dag, in de avondsessie, komt er nog een Nederlander in actie. Benito van de Pas speelt dan zijn partij uit de eerste ronde tegen de Duitser Gabriel Clemens. Bij winst is Max Hopp de volgende tegenstander.

Uitslagen dinsdag 17 december

Ryan Searle - Robbie King (eerste ronde) 3-2

Cristo Reyes - Lourence Ilagan (eerste ronde) 3-2

Rowby-John Rodriguez - Noel Malicdem (eerste ronde) 0-3

Krzysztof Ratajski - Zoran Lerchbacher (tweede ronde) 3-1

Ritchie Edhouse - Boris Koltsov (eerste ronde) 3-1

Jose De Sousa - Damon Heta (eerste ronde) 0-3

Ted Evetts - Fallon Sherrock (eerste ronde) 2-3

Jeffrey de Zwaan - Darin Young (tweede ronde) 3-2

Woensdag 18 december (13:30 uur)

Ron Meulenkamp - Ben Robb (eerste ronde) 0-3

Mickey Mansell - Seigo Asada (eerste ronde)

Harry Ward - Madars Razma (eerste ronde)

Stephen Bunting - Jose Justicia (tweede ronde)

Woensdag 18 december (20:00 uur)

James Wilson - Nico Kurz (eerste ronde)

Josh Payne - Diogo Portela (eerste ronde)

Gabriel Clemens - Benito van de Pas (eerste ronde)

James Wade - Ritchie Edhouse (tweede ronde)