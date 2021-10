Live kwalificatie: wat kan Max Verstappen in Amerika?

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Max Verstappen tijdens de tweede vrije training. Ⓒ REUTERS

AUSTIN - Het Formule 1-seizoen gaat dit weekeinde verder met de zeventiende Grand Prix van het seizoen. In Texas rijden Max Verstappen en zijn collega’s de Grand Prix van de Verenigde Staten. Wat kan Verstappen in de kwalificatie, die om 23.00 uur Nederlandse tijd begint? Onze verslaggever Erik van Haren is ter plekke op het circuit en doet via zijn tweets live verslag van de kwalificatie.