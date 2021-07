Terneergeslagen Denis Shapovalov kreeg in kleedkamer bezoek van Novak Djokovic

„Deze nederlaag doet heel veel pijn. Ik kreeg in elke set veel kansen en kon mijn eigen spel spelen. Volgens mij voelde zelfs Djokovic dat, maar het viel gewoon niet mijn kant op”, aldus de Canadees na afloop op de persconferentie.

Djokovic zag hoe zijn jongere tegenstander het zichtbaar moeilijk had met zijn verliespartij en besloot hem in de kleedkamer nog even op te zoeken. „Novak vertelde me dat hij begrijpt hoe zwaar deze nederlaag voor mij, maar dat mijn tijd vanzelf komt. Die woorden betekenen heel veel voor mij, want hij hoefde dat niet te doen. Hij is een geweldige persoon die nog niet genoeg is geprezen”, aldus de huidige nummer twaalf van de wereld.

Djokovic had nog meer mooie woorden voor zijn tegenstander. „Het scorebord zegt niet genoeg over deze wedstrijd. Denis kreeg een kans om de eerste set uit te serveren en in de tweede set was hij de beste speler. Hij heeft heel veel mogelijkheden gehad en verdient een groot applaus voor wat hij hier in de afgelopen twee weken heeft gepresteerd.”

In de finale treedt de Serviër zondag aan tegen Matteo Berrettini. De Italiaan ontdeed zich in de halve finale van Federer-beul Hubert Hurkacz. Mocht Djokovic winnen, dan komt hij op twintig Grand Slam-titels, evenveel als recordhouders Roger Federer en Rafael Nadal.

„Dat zou alles voor mij betekenen. Het record is de reden dat ik hier ben. Ik hoopte al dat ik om de titel zou kunnen strijden en ik zit nu in een heel goede positie, maar Berrettini is dit jaar uitstekend in vorm op gras. In een finale is alles mogelijk.”