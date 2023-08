PSV tegen Sturm Graz in dezelfde opstelling als tegen Feyenoord

PSV begint de thuiswedstrijd tegen Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League zonder verrassingen in het basiselftal. Trainer Peter Bosz kiest voor dezelfde elf spelers als vrijdag tegen Feyenoord. PSV won de wedstrijd in de strijd om de Johan Cruijff Schaal in De Kuip met 1-0.

PSV-coach Peter Bosz van PSV tijdens de training een dag voor het thuisduel met Sturm Graz. Ⓒ ANP