Bosz na fraaie zege bij Bayern: ’We hadden zeer, zeer veel geluk’

„Natuurlijk ben ik helemaal tevreden met het resultaat vandaag, maar we hadden heel, heel veel geluk”, zei Bosz na afloop. Hij doelde onder meer op de situatie vlak voor tijd, toen Robert Lewandowski namens Bayern met een kopbal de lat raakte.

„We hebben de afgelopen weken veel kansen gehad, maar steeds te weinig goals gemaakt. Gelukkig was het vandaag anders”, aldus Bosz. „Ik had liever gehad dat ons geluk de afgelopen weken beter was verdeeld en dat we nu meer punten zouden hebben, maar over vandaag ben ik helemaal tevreden.”

De ploeg van Bosz liet vorige week in de thuiswedstrijd tegen Freiburg een aantal opgelegde kansen onbenut en kwam niet verder dan 1-1. Leverkusen schoot in dat duel 27 keer op doel.