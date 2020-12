Valerie van Roon verbaast zichzelf met olympisch ticket: ’Dat kan niet, dat kan niet’

Het ongeloof spat van het gezicht van Valerie van Roon. Ⓒ ANP

Haar vroegere trainer Mark Faber had het een beetje voorspeld: op de olympische kwalificatiewedstrijden in het Zwemcentrum Rotterdam (RQM) zou het best weleens kunnen knetteren. Met twee clubzwemmers die zich na de eerste dag gereed mogen maken voor de Zomerspelen in Tokio was er geen woord van gelogen.