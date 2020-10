PSV nog niet af van corona: ook Nick Viergever test positief

De Eindhovenaren hebben ook een besmet staflid in quarantaine moeten plaatsen, zo meldt de club woensdagochtend.

Viergever mist door zijn besmetting het Europa League-duel van donderdag met Omonia Nicosia. Ook Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Timo Baumgartl, Cody Gakpo, Joel Piroe en Maxime Delanghe zijn vanwege corona niet beschikbaar. Jordan Teze en Eran Zahavi waren eveneens besmet, maar zijn inmiddels weer speelklaar.

PSV-trainer Roger Schmidt sprak eerder al zijn zorgen uit over de situatie. „Wat gebeurt er als een speler zo ziek wordt dat hij op de intensive care belandt? Moeten we dan nog steeds vinden dat we (PSV an sich, red.) verder moeten voetballen? Dát baart me zorgen. Op het moment breidt het virus zich oncontroleerbaar uit binnen de selectie. We houden ons aan álle regels, doen alles wat we kunnen, maar toch hebben we na iedere test meerdere positieve gevallen. Wat de opstelling betreft, vormt het voor mij geen probleem.’’