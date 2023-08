Keeperssoap bij FC Utrecht na terugkeer van Vasilis Barkas

UTRECHT - Met een ijzersterk optreden in de oefenwedstrijd tegen OFI Kreta liet Mattijs Branderhorst zaterdag zien stevig in zijn schoenen te staan. De goalie, die eerder deze zomer transfervrij de overstap van NEC naar FC Utrecht maakte, werd een dag eerder onaangenaam verrast door de mededeling dat zijn werkgever er toch in geslaagd was om Vasilis Barkas, de eerste doelman van vorig seizoen, vast te leggen, waardoor zijn perspectief om te gaan keepen drastisch is verslechterd. Zowel Branderhorst als Fabian de Keijzer sprak direct de wens uit om te vertrekken.

De drie keepers van FC Utrecht. Ⓒ ProShots / ANP/HH / GettyImages