Jans herinnert Frank de Boer aan 5-1 nederlaag

Ron Jans (l.) en Frank de Boer kwamen elkaar al tegen in de Eredivisie. Nu treffen beide coaches elkaar in de MLS. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

AMSTERDAM - Ron Jans in de Verenigde Staten. Dat klinkt fantastisch en het is precies het stempel dat de 60-jarige trainer tot nu toe plakt op zijn tijd bij FC Cincinnati. Ook sportief krijgt alles wat meer kleur. Na een gelijkspelletje en vier nederlagen was het in zijn zesde duel eindelijk zover: de eerste overwinning in de MLS. Vannacht om half twee kan die zege een goed vervolg krijgen. Dan wacht in eigen huis de clash met het Atlanta United van coach Frank de Boer.