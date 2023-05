Heitinga blij met zege, maar ’rendement was te laag’

Ajax begon goed en kwam in de 18e minuut met een benutte strafschop van Dusan Tadic op voorsprong. Vervolgens verzuimde de ploeg ruimer afstand te nemen. „Als we de tweede wel maken, dan lopen we waarschijnlijk weg”, zei Heitinga bij ESPN. „Het tempo was goed en we kregen best veel mogelijkheden. Maar die moet je dan wel maken.”

Florian Krüger schoot FC Groningen in de slotfase van de eerste helft op gelijke hoogte. „Kudus moet die bal aan Bergwijn geven”, zei Heitinga. „En vervolgens reageren we niet goed als Groningen omschakelt. We gaven in de openingsfase van de tweede helft ook een grote kans weg”, doelde hij op een misser van Krüger.

Brian Brobbey en Jurriën Timber leken de wedstrijd te beslissen voor Ajax (1-3). „Maar dan geven we weer een doelpunt weg”, doelde Heitinga op de 2-3 van Laros Duarte in de 87e minuut. „Ik heb veel goede dingen gezien maar ook een paar mindere. Het afronden van de kansen zit ook in details. De bal net aan iemand anders gunnen of de bezetting voorin. Je hebt de achterlijn heel veel gehaald, maar het rendement was te laag.”