Sport Kort: Taylor houdt Mickelson van recordzege

Nick Taylor Ⓒ EPA

Golf: Taylor houdy Mickelson in toom

07.48 uur: De Canadese golfer Nick Taylor heeft Phil Mickelson van een record afgehouden. De 49-jarige Mickelson lag op koers om voor de zesde keer het toernooi van Pebble Beach te winnen, maar een tegenvallende slotronde kostte de Amerikaan de zege. „Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar Nick speelde simpelweg beter dan ik”, zei Mickelson, die het toernooi in Californië net als Mark O’Meara al vijf keer won (1998, 2005, 2007, 2012 en 2019).

De vijfvoudig majorwinnaar, bijgenaamd ’Lefty’, sloeg in de vierde ronde vier bogeys en zelfs één dubbele. Hij zette daar vier birdies tegenover. Taylor moest eveneens een dubbele bogey en drie enkele invullen op zijn scorekaart, maar de 31-jarige Canadees kon daar ook vijf birdies én een eagle tegenover zetten. Hij zegevierde met een totaal van 268 slagen, vijf minder dan Mickelson. Taylor verdiende met zijn tweede toernooizege op de Amerikaanse PGA Tour een bedrag van omgerekend 1,3 miljoen euro.

Annemiek Bekkering en Annette Duetz op archiefbeeld. Ⓒ Hollandse Hoogte

Harde wint zit zeilers dwars

08.21 uur: Op de eerste dag van de WK zeilen in Australië heeft de harde wind de deelnemers aan de kant gehouden. Met 25 tot 30 knopen stond er te veel wind in de baai van Geelong om het water op te gaan. De Nederlandse zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz gaan deze week in de 49erFX-klasse op jacht naar hun derde wereldtitel op rij. Twee maanden geleden prolongeerden ze hun titel in Auckland.

„Echt jammer dat we geen wedstrijden kunnen varen, maar daar doe je niets aan”, aldus Bekkering. „Voor de komende dagen is er wat minder wind voorspeld. Er zitten waarschijnlijk wel alsnog wat ’windy’ dagen tussen. Dat vinden we tof. We zorgen dat we dinsdag lekker scherp staan en vanaf het eerste moment aanvallen.”