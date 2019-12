’Fans Celtic beledigen Rangers-spits Morelos racistisch’

Morelos werd zondag in blessuretijd van het duel met een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Vervolgens liet de spits zich zo uitdagen door supporters van de thuisclub dat hij met een handgebaar duidelijk maakte dat hij de kelen van sommige fans wel wilde doorsnijden.

„Wij hebben dat gebaar naar onze fans gezien”, reageert Celtic. „Maar we weten verder van niets. Als we een melding zouden ontvangen dat Morelos racistisch is bejegend, dan zouden we zoiets zeker gaan onderzoeken.”

Rangers won de uitwedstrijd met 2-1 en vierde de eerste zege op Celtic Park in ruim negen jaar. Celtic is nog wel koploper, met een voorsprong van 2 punten op Rangers dat een duel minder heeft gespeeld.