Wielerploeg Jumbo-Visma ook niet naar Tirreno en Milaan-Sanremo

„Deze beslissing is op basis van medisch advies, de aanbeveling van het ministerie van Buitenlandse Zaken en praktische redenen genomen en bovendien in overleg met een afvaardiging van de eigen renners en stafleden”, laat de ploeg weten. De bedoeling is dat de Sloveen Primoz Roglic als kopman optreedt in de Franse rittenkoers Parijs-Nice, die zondag begint.

Inmiddels hebben de meeste ploegen hun deelname aan wedstrijden in Italië voorlopig afgezegd. Ineos, Mitchelton-Scott, Team Emirates en Sunweb slaan de Italiaanse wedstrijden tot en met Milaan-Sanremo over. Astana koerst in ieder geval niet tot 20 maart, maar houdt dus deelname aan Milaan-Sanremo nog open.

