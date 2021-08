Promovendus Brentford zorgt voor gigantische stunt en verslaat Arsenal

Arsenal, zonder hun belangrijkste aanvallers Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette, was dominant in de beginfase, maar kon het overwicht niet omzetten in een goal. Na bijna een halfuur spelen, bracht Sergi Canos het thuispubliek in extase door Brentford zelfs op voorsprong te schieten. Hij tekende met de goal voor het allereerste doelpunt ooit van The Bees op het hoogste niveau in Engeland.

Op jacht naar de gelijkmaker bracht Arsenal-coach Mikel Arteta Bukayo Saka binnen de lijnen. De 19-jarige Engelse international, die in de EK-finale de beslissende strafschop miste en daarna op social media racistisch werd bejegend, kreeg van de fans van de thuisploeg een groots onthaal. Het zorgde voor een kippenvel-moment.

Een kwartier voor tijd verdubbelde Christian Norgaard de voorsprong voor de Promovendus. De Deen knikte van dichtbij binnen en liet het publiek ontploffen van vreugde.

Het 30e seizoen in Premier League begon voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus voor volle tribunes. De Britse regering heeft nog geen vaccinatiepaspoort ingevoerd, maar overweegt dat in de komende maanden te doen voor evenementen met meer dan 20.000 bezoekers.