Oranje treft unieke talenten bij tegenstander Noorwegen

Met onder meer Erling Braut Haaland (links) en Martin Ødegaard (rechts) in de nationale ploeg van Noorwegen, is Oranje gewaarschuwd. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Met de koppeling aan Noorwegen in de WK-kwalificatiegroep voor het WK 2022 in Qatar treft het Nederlands elftal de wellicht meest bijzondere jonge speler van het moment: de Noorse doelpuntenmachine Erling Braut Haaland. Een ander Noors toptalent, Real Madrid-speler Martin Ødegaard, is door zijn verleden bij SC Heerenveen en Vitesse bekend in Nederland.