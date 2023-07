Joey Veerman: ’Het zou wel eens leuk zijn om kampioen te worden’

Het enig minpuntje in de ogen van Veerman was dat PSV slechts éénmaal scoorde. „We hebben volwassen gespeeld. Maar het is lastig tegen een ploeg met vijf spelers met Premier League-ervaring achterop. Ik denk dat we er een paar keer goed door zijn gekomen, maar we kwamen een mannetje tekort voor de goal. Als we daaraan gaan werken, dan moeten we meer kunnen gaan scoren.”

De Volendammer is ervan overtuigd, dat PSV klaar is voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal komende tegen Feyenoord komende vrijdag. „De trainer zei dat we de tweede helft volwassen gespeeld hebben, dus ik denk dat we er wel klaar voor zijn. Het wordt wel een zware pot. Wij zijn qua speelstijl wel wat veranderd ten opzichte van vorig seizoen en het lijkt wat meer op het Feyenoord van vorig seizoen.”

Nog nooit zo moe

De aanvallende speelwijze van Bosz bevalt Veerman goed. „Ik vind het heel fijn. We spelen veel op de helft van de tegenstander. Dat is wat je wil. Van daaruit kun je doorcombineren. Alleen de laatste pass ontbreekt nog een beetje.”

Fysiek staat de ploeg er goed op, denkt Veerman. „Ik denk dat iedereen topfit is, want ik ben nog nooit zo moe geweest in de voorbereiding. Dat zegt wel wat. Op het trainingskamp speelde we ’s avonds vijfenveertig minuten in Linz en de dag daarna was er een hersteltraining. Nou, dat was dus acht kilometer in sprint. Dan weet je het wel.”

Kampioen

Veerman wil zich dit seizoen nog nadrukkelijker laten gelden bij PSV. „Zoveel mogelijk goals en assists, belangrijk zijn in de passing. Die lijn hoop ik door te trekken. En het zou wel eens leuk zijn om kampioen te worden”, aldus de middenvelder, die denkt dat PSV nog wel enkele versterkingen kan gebruiken. „Het zou alleen maar goed zijn als er extra kwaliteit bijkomt. Als zo’n De Ketelaere erbij komt, dat is alleen maar meer kwaliteit.”

Met topaankoop Noa Lang was er al een duidelijke klik zichtbaar in het veld. „Als je topkwaliteit erbij krijgt, ga je altijd op zoek naar die gasten. Hij is iemand die gaat lopen als ik de bal klaar heb liggen, dus ik denk dat die klik wel gaat ontstaan.”