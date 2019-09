Feyenoord wordt ploeg met pit

Steven Berghuis is matchwinnaar bij de eerste competitiezege van Feyenoord van dit seizoen en prijst de positieve vibe in de selectie. Ⓒ FOTO BSR/SOCCRATES

TILBURG - Het was te danken aan een onhandige Willem II-debutant dat Feyenoord in Tilburg met de hakken over de sloot voor het eerst dit seizoen een driepunter pakte in de Eredivisie (0-1). Maar niemand die daarom maalde bij de ploeg van trainer Jaap Stam, die eerlijk toegaf opgelucht te zijn.