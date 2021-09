Primeur in Nederlandse voetbal om terugkeer naar volle stadions te vieren

De actie is een initiatief van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. „We hebben allemaal lang moeten wachten om weer terug te mogen naar volledige capaciteit. Daarom leek het ons mooi om de fans het eerste fluitsignaal te laten verzorgen. We hopen dat het weer net zo sfeervol wordt op de tribunes als voor de coronaperiode”, aldus initiatiefnemers Jan de Jong van de Eredivisie CV en Marc Boele van de Keuken Kampioen Divisie in gezamenlijke verklaring.

Men spreekt van een absolute primeur. Nooit eerder in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal mochten supporters zelf de fluit ter hand nemen om een wedstrijd op gang te helpen.

De ECV en de CED hebben de clubs gevraagd om allemaal een supporter uit te kiezen waarvan zij vinden dat die het verdient om het eerste fluitsignaal te geven. „Op hem of haar zijn dan voor de wedstrijd alle schijnwerpers gericht”, zegt een woordvoerder van de Eredivisie. „Er wordt afgeteld naar de aftrap en die betreffende persoon fluit dan de wedstrijd in gang.”

De Eredivisie trapt de actie dit weekend op 25 en 26 september af. De Keuken Kampioen Divisie volgt dan een speelronde later.

Vanaf zaterdag is de anderhalvemeterregel niet meer van kracht en mogen de voetbalclubs de volledige capaciteit van hun stadions weer gebruiken. Alle bezoekers moeten wel over een coronatoegangsbewijs beschikken. In de eerste weken van dit seizoen mochten de clubs twee derde van de capaciteit van hun stadions gebruiken. Vorig seizoen werden vrijwel alle wedstrijden voor lege tribunes gespeeld.