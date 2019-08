Kiki Bertens in actie tijdens het toernooi van Cincinnati. Ⓒ AFP

Het zit Kiki Bertens even niet mee. De Nederlandse nummer vijf van de wereldranglijst werd in Cincinnati als titelverdedigster in de tweede ronde uitgeschakeld en was ook in het dubbelspel snel klaar. Haar Kroatische partner Donna Vekic trok zich terug omdat ze zich wilde concentreren op het enkelspel.