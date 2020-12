Teambaas Red Bull: ’Albon blijft óf zit jaartje op de bank’

„Ik denk niet dat hij voorkomt in de plannen van Franz Tost (teambaas AlphaTauri, red.) voor volgend jaar”, aldus Horner. „Het komt er dus op neer dat voor Alex het zitje bij Red Bull óf een jaar op de bank rest. Hij heeft nog twee weekenden om te bewijzen dat hij absoluut de juiste man is naast Max Verstappen volgend jaar. We geven hem alle support om dat doel te bereiken.”

Albon heeft volgens Horner een contract voor de lange termijn. Mocht hij zijn stoeltje kwijtraken, dan zal hij dus vermoedelijk als test/reservecoureur gaan fungeren. Bij zusterteam AlphaTauri is Pierre Gasly al bevestigd voor volgend seizoen. Topman Helmut Marko liet eerder al doorschemeren dat Yuki Tsunoda zijn teamgenoot zal worden. De Japanner wordt dan de vervanger van Daniil Kvyat. Japanner Tsunoda legde vrijdag beslag op pole position voor de hoofdrace in de Formule 2 van zaterdag. Bij een sterk weekeinde verzekert hij zich van de superlicentie, zeg maar het rijbewijs om in de Formule 1 te kunnen rijden.

Mocht Red Bull er na het seizoen voor kiezen om Albon te vervangen, dan zijn Nico Hülkenberg en Sergio Pérez de gegadigden om hem op te volgen.