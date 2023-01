Nieuwe realiteit voor subtopper Sparta

„We moeten niet vergeten dat we gewoon Sparta blijven”, zei smaakmaker Sven Mijnans daags voor het duel met RKC. Maar de buitenwacht, Eredivisie-clubs incluis, kijkt inmiddels wél anders naar de Kasteelheren. De ploeg van Steijn zag tegen RKC dat het te maken krijgt met een nieuwe realiteit, nu het halverwege de competitie op twee punten van Ajax de nummer zes van de Eredivisie is. Waar RKC normaal met het mes tussen de tanden naar Rotterdam-West zou afreizen voor een degradatiekraker, daar bouwde het in Het Kasteel nog een fort voor doelman Etienne Vaessen.

Dat lekker voetballende Sparta moest maar eens even ontregeld worden. Joseph Oosting liet zijn ploeg in een ordinaire 5-4-1 met ruit opereren in Rotterdam. Met Iliass Bel Hassani veelal nog achter spits Mats Seuntjens. En geef hem eens ongelijk. Je kunt vraagtekens zetten bij die opvatting, maar het is razendknap dat hij pure liefhebbers als Pelle Clement, Bel Hassani en Seuntjens bijvoorbeeld, zó gedisciplineerd laat spelen. Tot een punt bij de nummer zes, want zo is het gewoon, aan toe.

Bel Hassani liet de mensen van de club waar hij is opgeleid nog het meest schrikken, toen hij in de 58e minuut naar binnen kapte en binnenschoot, maar hij stond al buitenspel en de treffer werd afgekeurd. Hetzelfde lot onderging Sparta-captain Adil Auassar, toen hij nog geen tien minuten later een vrije trap van Younes Namli binnenkopte: buitenspel. Namli was al vroeg ingevallen voor de geblesseerde Koki Saito. Vito van Crooij, die de grootste kans voor rust onbenut liet na een heerlijk balletje van Mijnans, viel ook geblesseerd uit. Dat leidde tot de rentree van Jonathan de Guzman. Een pluspuntje op een avond die als verloren aanvoelde voor de nummer zes, al ging RKC tegen het einde nog het meest voor de winst.