Voetballers RKC vast op parkeerplek bij VVV na kapotte spelersbus

RKC had zich de rentree op het hoogste voetbalpodium van Nederland vast anders voorgesteld. De start in Venlo was nog voortvarend, nadat Hannes Delcroix de Brabanders in de eerste helft op voorsprong had gezet. In het tweede bedrijf zakte RKC qua niveau echter ver terug, waardoor de ploeg van trainer Fred Grim een 3-1 verlies moest incasseren.

Alsof dat nog niet genoeg was, wilde vervolgens bij vertrek uit Venlo de spelersbus niet meer starten. Daardoor zaten de voetballers van RKC urenlang vast op de parkeerplaats voor stadion De Koel.

Er moest uiteindelijk zelfs een nieuwe bus uit Eindhoven komen om de afvaardiging van RKC op te pikken. Daardoor keerde iedereen pas ver na middernacht terug in Waalwijk.

Bekijk hier de volledige programma’s, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.

De spelersbus van RKC Waalwijk weigert dienst. Ⓒ VI Images

Bekijk ook: VVV laat zich niet verrassen door RKC