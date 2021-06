Opticien vraagt Gary Lineker afspraak te maken na Engeland-Schotland

Terwijl zo’n beetje heel Engeland schande sprak van het matige optreden van de Engelse ploeg en zwaar teleurgesteld was in een aantal dik betaalde sterspelers, vertelde de oud-voetballer zijn acht miljoen volgers op social media dat hij naar ’een absolute thriller’ had gekeken. „Dit is dé wedstrijd van het toernooi tot nu toe!”

De grote brillenketen antwoordde daarop onder zijn bericht: „Geef ons maar een belletje…”

Uiteraard was er waardering voor de vechtlust van de Schotten, maar het hele Engelse volk had zich duidelijk geërgerd en kan helemaal niets met het misplaatste enthousiasme van Lineker. Wat volgde was een enorme berg kritiek via Linekers eigen social media. „Misschien kan je beter even naar een dokter gaan”, schreef een Engeland-supporter.

Lineker is erop gewezen dat topschutter Harry Kane een frustrerende avond had, dat het grote talent Phil Foden al na een uur werd gewisseld en dat ook dienst vervanger, de populaire Jack Grealish, niks kon uitrichten.

In de studio van de BBC waren de andere analisten en co-commentatoren het duidelijk ook niet eens met Lineker. „Dit was een beschamende vertoning”, zei ex-international en Arsenal-icoon Ian Wright.