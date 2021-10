Jos Verstappen maakt al eerder rentree als coureur

Verstappen senior doet op 27 november mee aan de Jack’s International Drenthe Rally, een wedstrijd op en rond het befaamde TT-circuit in Assen. De vader van Max Verstappen heeft al een rally-auto in bezit, waarmee hij deelneemt aan die wedstrijd in Drenthe. Er staan op verhard en onverhard terrein drie keer vier proeven op het programma. Verstappen zal de komende weken nog veel trainen en pakt het professioneel aan.

„Ik ben al zeven kilo afgevallen en loop iedere ochtend hard”, liet hij weten in Austin, rond de Amerikaanse Grand Prix. Het enthousiasme straalt er bij Verstappen vanaf. „Het wordt voor mij de eerste keer dat ik race met een navigator naast me. Ik heb er echt heel veel zin in en heb gemerkt dat ik rally heel erg leuk vind. Het is heel onvoorspelbaar.”

Verstappen (49) rijdt in januari de 24 Uur van Dubai met het Nederlandse GP Elite, in een team met ook onderen anderen zijn pupil Thierry Vermeulen. „Ik wacht af hoe dit allemaal gaat lopen. Maar als het goed bevalt, smaakt het denk ik zeker naar meer.”