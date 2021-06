Sport Kort: Amerikaan verbetert 31 jaar oude wereldrecord kogelstoten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golfers Bland en Henley leiden halverwege op US Open

09.42 uur: Golfers Richard Bland uit het Verenigd Koninkrijk en Russell Henley uit de VS gaan halverwege de US Open aan de leiding. Beide golfers staan na twee ronden op de banen van Torrey Pines in San Diego op 137 slagen, vijf onder het baangemiddelde.

Bland legde een tweede ronde af in 67 slagen na 70 slagen op donderdag. Henley die na een eerste ronde van 67 slagen alleen aan de leiding ging, kwam tot een ronde van 70. De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen en de Amerikaan Matthew Wolff volgen op 1 slag. Bubba Watson uit de VS en de Spanjaard Jon Rahm zitten daar weer een slag achter.

Titelverdediger Bryson DeChambeau staat na een ronde van 69 slagen op een totaal van 142. Daarmee is hij gedeeld dertiende. Phil Mickelson staat halverwege op een gedeelde 30e plaats met 144 slagen. De 51-jarige Amerikaan won vorige maand het PGA Championship en werd daarmee de oudste majorwinnaar ooit.

Geen vijfde Spelen voor zwemmer Lochte

09.31 uur: Zwemmer Ryan Lochte heeft naast kwalificatie voor de Olympische Speen gegrepen bij de Amerikaanse kwalificatiewedstrijden. Op de 200 meter wisselslag eindigde hij vrijdag als zevende. Het nummer werd gewonnen door de Amerikaan Michael Andrew voor Chase Kalisz in 1.55,44. De 36-jarige Lochte was ruim vier seconden langzamer.

Lochte probeerde zich te plaatsen voor zijn vijfde deelname aan de Spelen. De Amerikaan veroverde op vier Spelen twaalf olympische medailles, waarvan zes gouden. Daarmee is hij na Michael Phelps de meest succesvolle Amerikaanse zwemmer.

„Dit was waarschijnlijk de belangrijkste zwemwedstrijd die ik in mijn carrière heb gehad. Ik wilde zo veel bewijzen aan iedereen”, zei Lochte na zijn uitschakeling. „Ik wil nog altijd racen. Wat betreft olympische kwalificaties, weet ik het echter niet. Ik ben dan 40 jaar, dat gaat misschien wat ver.”

De zwemmer had in 2019 zijn rentree gemaakt na een schorsing van 14 maanden, vanwege het gebruik van een infuus om een vitaminen-product tot zich te nemen. Het was zijn tweede schorsing na de uitsluiting die hij kreeg wegens wangedrag tijdens de Spelen van Rio in 2016.

Basketballers LA Clippers voor eerst in finale Western Conference

08.31 uur: De basketballers van LA Clippers hebben voor het eerst in hun historie de finale van de Western Conference in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA bereikt. De Clippers wonnen het zesde duel in de tweede ronde van de play-offs met 131-119 van Utah Jazz en beslisten de reeks met 4-2.

Pas in het laatste kwart namen de basketballers van LA Clippers voor 19.000 fans in het Staples Centre in Los Angeles de leiding over van Utah. Eerder hadden ze nog 25 punten achter gestaan. Terence Mann was met 39 punten de grote man aan de kant van de Clippers, waar Kawhi Leonard wegens een knieblessure ontbrak. Donovan Mitchell maakte evenveel punten voor Jazz.

In de finale van de Western Conference treft LA Clippers Phoenix Suns. De basketballers uit Phoenix hadden eerder al met 4-0 Denver Nuggets verslagen.

Amerikaan verbetert 31 jaar oude wereldrecord kogelstoten

07.02 uur: Amerikaan Ryan Crouser heeft vrijdag (lokale tijd) het 31 jaar oude wereldrecord kogelstoten verbeterd. De regerend olympisch kampioen kwam tijdens een wedstrijd op Hayward Field in Oregon tot 23,37 meter en stootte daarmee het oude record van landgenoot Randy Barnes uit de boeken. Die kwam in 1990 tot een afstand van 23,12 meter.

De 28-jarige Crouser had in januari al het wereldrecord indoor van Barnes afgepakt door tijdens een wedstrijd in Arkansas tot 22,82 meter te komen.

Argentinië verslaat Uruguay op Copa América

07.02 uur: Het Argentijnse elftal heeft de tweede wedstrijd op de Copa América gewonnen. Uruguay werd met 1-0 verslagen. Guido Rodríguez van het Spaanse Betis Sevilla kopte vrijdag in het Mané Garrincha-stadion in Brasilia in de 12e minuut een voorzet van Lionel Messi binnen.

Argentinië gaat door de overwinning met vier punten aan kop in poule A. Wel moet het de eerste plek delen met Chili dat eerder op vrijdag met 1-0 van Bolivia won. Beide landen kwamen de eerste wedstrijd tegen elkaar uit en speelden toen 1-1 gelijk.

Boliviaanse speler geschorst na kritiek op Copa América

07.02 uur: Vanwege zijn kritiek op de verplaatsing van de Copa América naar Brazilië en de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol is de Boliviaanse spits Marcelo Martins voor een wedstrijd geschorst. Ook moet de speler van de Braziliaanse club Cruzeiro Belo Horizonte een boete van 20.000 dollar (bijna 17.000 euro) betalen, heeft de bond vrijdag bekendgemaakt.

Martins testte de dag voor de aftrap van de Copa positief op corona. Hij uitte op social media kritiek op Conmebol. Hij zou de bond er onder meer van beschuldigen winst boven de gezondheid van spelers te stellen. Als hij die aantijgingen herhaalt, riskeert hij volgens de bond uitsluiting van wedstrijden voor een jaar.

Het Zuid-Amerikaanse voetbaltoernooi werd enkele weken geleden verplaatst naar Brazilië toen gastland Argentinië vanwege de tweede coronagolf in het land afhaakte.

Conmebol kwam onder vuur te liggen omdat Brazilië nog steeds een coronahotspot is. In het land zijn sinds de uitbraak van het longvirus bijna 18 miljoen inwoners besmet geraakt en nagenoeg een half miljoen van hen hebben dat niet overleefd. Na de Verenigde Staten heeft geen enkel ander land zoveel overlijdens geregistreerd.

De afgelopen 24 uur raakten nog eens een kleine 100.000 Brazilianen besmet en vielen er bijna 2500 coronadoden. Op de Copa hebben tot nu toe 65 mensen positief getest op Covid-19.