Analyse: Tour over andere boeg

’Geluk dat bolwerk Team Ineos scheurtjes vertoond’ Ⓒ REUTERS

Scandaleux, het woord galmt in oktober door het Parijse Palais des Congres. Het is schandalig dat Tour-directeur Christian Prudhomme een ronde voor de Fransen heeft uitgetekend, roept men bij de presentatie van het Tour-parcours 2019. Negen maanden later zingen de haantjes Julian Alaphilippe en Thibaut Pinot inderdaad de hoogste toon, maar iedereen is ondertussen ook van mening dat het de mooiste Tour sinds vele jaren is.