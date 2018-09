Janmaat leidt Chelsea met prachtgoal naar de slachtbank

Chelsea verloor afgelopen weekend al met liefst 0-3 van Bournemouth en maakte ook op bezoek bij Watford een slechte beurt. De regerend landskampioen moest al na een half uur met tien man verder, nadat Tiemoue Bakayoko zijn tweede gele kaart en dus rode kaart ontving. Met een man meer opende Watford kort voor rust de score, nadat het een strafschop kreeg. Gerard Deulofeu werd, na een sublieme pass van Janmaat, neergelegd door Chelsea-goalie Thibaut Courtois. Troy Deeney schoot vervolgens raak vanaf elf meter: 1-0.

In de tweede helft bleef Watford de bovenliggende partij, maar slaagde Chelsea er met een man minder in om acht minuten voor tijd gelijk te maken. Eden Hazard haalde de trekker over: 1-1. Chelsea leek zodoende toch nog een punt over te houden aan het duel op Vicarage Road, maar Janmaat besliste anders. De Nederlander zette een één-twee op, passeerde twee Chelsea-verdedigers en schoot de bal langs Courtois: 2-1.

Deulofeu en Roberto Pereyra voerden de score vervolgens verder op naar 4-1. De druk op Chelsea-manager Antonio Conte zal de komende dagen alleen maar verder toenemen. The Blues, vierde in de Premier League, staan inmiddels liefst negentien punten achter koploper Manchester City. Watford is elfde.