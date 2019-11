Slot: ’Meestal geen goed teken als dat gebeurt’

De Noorse rechtsback, een vaste waarde in het elftal van trainer Arne Slot, verliet vrijdag voortijdig de training. „En ik word er nooit zo blij van als iemand op de laatste training voortijdig naar binnen gaat”, aldus de coach. „Dat is meestal geen goed teken.” Mocht Svensson niet kunnen aantreden tegen de tukkers, dan is de kans groot dat zijn plaats wordt ingenomen door Yukinari Sugawara.

Vlaar

Slot kan tegen Twente in ieder geval geen beroep doen op centrumverdediger Ron Vlaar, die vorige week ook al ontbrak in de zo overtuigend gewonnen uitwedstrijd (0-4) tegen PSV. „Ron heeft nog niet met de groep meegetraind. Ik kan dus niet zeggen dat hij fit is”, aldus Slot, die met Joris Kramer nog een centrale verdediger mist.

Pantelis Hatzidiakos is wel beschikbaar. De Griekse international raakte in Eindhoven twee voortanden kwijt bij een botsing met Kostas Mitroglou, de Griekse spits van PSV. Na een bezoekje aan de tandarts verscheen Hatzidiakos met een volledig gebit weer lachend op de training.

Westerveld

Op die training verscheen ook Sem Westerveld, de 17-jarige zoon van oud-international Sander Westerveld. Omdat reservekeeper Rody de Boer vrijdagavond met Jong AZ moet aantreden bij FC Eindhoven en Slot met vier keepers wilde trainen, kwam er een plek vrij voor Westerveld junior.

