Tour de France-nieuws: Andersen en Barguil niet meer van start

ZATERDAG 10 JULI

Andersen en Barguil niet meer van start

11.40 uur: Søren Kragh Andersen verschijnt zaterdag niet aan de start voor de veertiende etappe van de Tour de France. De Deense coureur van wielerploeg DSM heeft te veel last van de gevolgen van een valpartij. Hij belandde vrijdag in een greppel en moest tussen bomen omhoog klimmen.

Kragh Andersen won vorig jaar nog twee etappes in de Ronde van Frankrijk. „Ik ben heel teleurgesteld en wil de Tour zo eigenlijk niet verlaten”, zei de Deen. „Maar in mijn hart weet ik dat de beslissing van de medische staf van het team de juiste is.”

Ook voor Warren Barguil is de Tour de France voorbij. De Franse renner van Arkéa Samsic was vrijdag ook slachtoffer van een valpartij.

De heuvelachtige veertiende etappe van Carcassonne naar Quillan brengt het peloton naar de Pyreneeën. Onderweg moeten de renners over twee beklimmingen van de derde categorie en drie van de tweede categorie. De laatste klim is de Col de Saint-Louis van bijna 5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,4 procent en steile stukken van boven de 10 procent. De top ligt op bijna 13 kilometer van de streep en dan gaat het bergaf naar Quillan.

VRIJDAG 9 JULI

Tourbaas Prudhomme: Cavendish is grootste sprinter in de Tour

21.21 uur: Tourbaas Christian Prudhomme heeft Mark Cavendish gefeliciteerd na het evenaren van het recordaantal van 34 etappezeges in de Tour de France van de Belg Eddy Merckx. „Hij is de grootste sprinter in de geschiedenis van de Tour en de wielersport”, zei de Tourbaas na de zege van de Britse sprinter in Carcassonne in de dertiende Touretappe. „Maar Eddy Merckx is de grootste renner en kampioen.”

Nadat Cavendish zijn eerste zege had gepakt in deze Tour wist Prudhomme dat het mogelijk was om het record te evenaren. „Toen hij zijn eerste rit won, wist ik dat hij was begonnen aan een reeks”, zei de Tourbaas bij Sporza. ”34 etappezeges is fenomenaal. Dat heeft hij gedaan tussen 2008 en 2021, daar zit 13 jaar tussen.”

Cees Bol had na valpartij de benen niet

21.14 uur: Cees Bol kwam er niet aan te pas in de finale van de dertiende Touretappe in Carcassonne. „Ik had al behoorlijk af moeten zien om terug te komen en had gewoon de benen niet”, zei de sprinter van Team DSM bij de NOS. De Noord-Hollander werd nog naar voren gebracht door teamgenoot Nils Eekhoff, maar kwam niet verder dan de negentiende plaats in de door Mark Cavendish gewonnen etappe.

Bol was met vrijwel al zijn ploeggenoten betrokken bij een grote valpartij op zestig kilometer van de finish. „We rijden in een afdaling met hoge snelheid en uit het niets ligt de hele weg vol met gravel. Het hele gedeelte aan de rechterkant van het peloton schoof de berm in. Daar kon niemand van de renners wat aan doen”, zei hij. Hij wees naar de organisatie die de ploegen en renners daar beter voor had moeten waarschuwen. „Ik lag erbij en mijn fiets lag 5 meter verderop, dus ik heb daar vrij lang gestaan, Gelukkig valt mijn schouder mee en ik hoop dat het bij iedereen meevalt, want ik heb renners gezien die er slechter bij lagen.”

Doordat hij daarna nog moest terugkomen was het beste ervan af bij de sprinter. „Het was een heel chaotische finale en ik zat alleen met Nils van voren. Hij was supersterk, maar ik kon het gewoon niet.”

Wielrenners Kluge, Hamilton en Yates na val uit de Tour de France

Wielrenners Roger Kluge, Lucas Hamilton en Simon Yates hebben de Tour de France moeten verlaten. De 35-jarige Duitser van Lotto Soudal en de 28-jarige Brit van Team BikeExchange waren betrokken bij een grote valpartij op zo’n zestig kilometer van de finish.

Kluge stond in het algemeen klassement op de laatste plaats. Yates was de nummer 39, op ruim een uur van de gele trui. De Brit won twee etappes in de Tour van 2019.

In een bocht gingen veel renners onderuit en raakte sommige zelfs van de weg en belandden in een lager gelegen berm. De Deen Søren Kragh Andersen van Team DSM moest uit de berm tussen de bomen omhoog klimmen. De ploeg meldde op social media dat alle renners van de ploeg bij de valpartij betrokken waren, maar weer op de fiets zaten.

Wout Poels was ook bij de val betrokken en de Belg Tim Declercq van Deceuninck - Quick-Step. Met de Poolse renner Rafal Majka lag er ook een van de helpers van geletruidrager Tadej Pogacar bij.

DONDERDAG 8 JULI

Uitgestelde start vanwege wind met waaierpotentie

12.03 uur: De start van de twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk is met tien minuten uitgesteld van 13.40 uur naar 13.50 uur. Dit heeft te maken met de strakke (mee)wind die er op het parcours staat.

Dit heeft als gevolg dat er tijdens de koers een goede kans is op waaiers. Dinsdag stond er ook al behoorlijk wat wind tijdens de etappe, gewonnen door Mark Cavendish. Ook toen ontstonden er in de finale wat waaiers.

WOENSDAG 7 JULI

Geen botbreuken bij Tony Martin

22:33 uur De Duitse renner Tony Martin heeft geen botbreuken opgelopen bij zijn val woensdag in de Tour de Franse. Dat laat zijn team Jumbo-Visma weten op de website. De 36-jarige Duitser ging al in het begin van de etappe onderuit en moest de strijd staken.

„Hij is uitgebreid gehecht en verbonden aan zijn wonden. Hij heeft pijn aan de tanden en liep verschillende schaafwonden op”, aldus zijn ploeg.

Het uitvallen van Martin was opnieuw een domper voor Jumbo-Visma. Eerder moesten Robert Gesink en de Sloveen Primoz Roglic de Tour al verlaten. Dankzij Wout van Aert kon het team aan het einde van de dag toch nog juichen. De Belg bezorgde zijn ploeg de overwinning in de elfde etappe, een rit die twee keer over de befaamde Mont Ventoux voerde.

Belg Benoot geeft op in Tour de France

15.56 uur: Team DSM is een tweede renner kwijt in de Tour de France. De Belg Tiesj Benoot stapte woensdag halverwege de elfde etappe af. DSM verloor al op de eerste dag de Duitser Jasha Sütterlin.

Benoot is al de zesde opgever in de rit die twee keer over de Mont Ventoux voert. Eerder verdween de Duitser Tony Martin na een val per ambulance naar het ziekenhuis. Ook de Brit Daniel Mclay, de Fransman Clément Russo, de Belg Tosh van der Sande en de Australiër Miles Scotson hielden het voor gezien.

Jumbo-Visma raakt ook Duitser Martin kwijt na val

13.08 uur: De Duitser Tony Martin heeft woensdag in de elfde etappe van de Tour de France moeten opgeven na een nieuwe val. Dat gebeurde al in het begin van de rit waarbij het peloton snelheden van boven de 50 kilometer per uur haalde. Martin belandde in de berm en blesseerde zich daarbij vermoedelijk aan been en elleboog. Hij is al de derde renner van Jumbo-Visma die als gevolg van een val de Tour heeft moeten verlaten. Eerder stapten Robert Gesink en de Sloveense kopman Primoz Roglic al af.

Martin was in de eerste etappe al gevallen nadat hij in botsing was gekomen met een onoplettende toeschouwer die met de rug naar het peloton met een kartonnen bord half op de weg stond. Woensdag werd hij enige tijd onderzocht aan de kant van de weg om vervolgens per ambulance de Tour te verlaten.

MAANDAG 5 JULI

Van der Poels wielerploeg verdiende meest in eerste Tourweek

12.09 uur: Alpecin-Fenix, de wielerploeg van Mathieu van der Poel verdiende het meest in de eerste negen dagen van de Tour de France. Mede dankzij de twee ritzeges van Van der Poel en Tim Merlier kwamen de inkomsten bij de Belgische ploeg volgens de Tourorganisatie uit op 51.660 euro. Van der Poel droeg ook zes dagen de gele trui voordat hij zondag niet meer van start ging in de negende etappe.

Alpecin-Fenix verdiende net iets meer dan Deceuninck - Quick-Step, dat met Julian Alaphilippe en Mark Cavendish (2) drie etappes won en zo tot 51.580 euro kwam. Ook Bahrain-Victorious, de ploeg van Wout Poels, deed het goed. Mede door de ritzeges van Matej Mohoric en Dylan Teuns verdiende de ploeg 48.400 euro.

De inkomsten voor Jumbo-Visma kwamen tot dusverre uit op 24.460 euro. Team Qhubeka Nexthash verdiende in de eerste Tourweek met slechts 1840 euro het minst.

ZONDAG 4 JULI

De negende etappe in de Tour de France was een loodzware bergrit in zeer natte omstandigheden. Liefst zeven renners haalden de tijdslimiet niet. Arnaud Demare, Jacopo Guarnieri, Anthony Delaplace, Stefan de Bod, Nic Dlamini, Loïc Vliegen en Bryan Coquard waren te ver achterop geraakt om hun weg in deze ronde nog te vervolgen. Ook de Zuid-Fraikaan Nich Dlamini hoeft niet meer teug te komen. Hij finishte zo’n anderhalf uur achter ritwinnaar Ben O’Connor.

Met Demare en Coquard dunt het veld sprinters deze Tour de France een stuk verder uit. Eerder in de etappe gaf ook al ritwinnaar Tim Merlier op.

Groenetruidrager Mark Cavendish mag wel verder. Te zien is hoe hij net op tijd over de finish wordt gereden door zijn ploeggenoten Tim Declerq en Davide Ballerini, die hij na afloop uitvoerig bedankt voor hun diensten.