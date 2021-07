Tour de France-nieuws: Van der Poels wielerploeg verdiende meest in eerste Tourweek

Premium Tour de France

Analyse: Verstoppertje spelen door Jumbo-Visma blijkt van nul en generlei waarde

Na goed 1302 kilometer fietsen, afgelegd in nog geen dertig uur, wisten we zaterdagavond al voor wie op zondag 18 juli de laatste gele trui klaarligt in Parijs. De tweede Alpen-rit was – met uitzondering van zijn korte demarrage in het zicht van de streep – niet eens meer nodig om te bevestigen dat ...