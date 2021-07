Tour de France-nieuws: Wout Poels genomineerd voor de Superstrijdlust

ZATERDAG 17 JULI

Wout Poels kanshebber voor de Prijs van de Superstrijdlust

14.42 uur: De bergtrui ging op de laatste grote col van deze Ronde van Frankrijk, maar Wout Poels maakt nog altijd kans op een prijs. De Nederlander is genomineerd voor de Prijs van de Superstrijdlust.

De renner van Bahrain-Victorious is een van de negen kandidaten. Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Matej Mohoric, Nils Politt, Franck Bonnamour, Anthony Perez, Julien Bernard en David Gaudu zijn zijn concurrenten.

Zondag wordt bekend gemaakt wie de prijs in ontvangst mag nemen. Alaphilippe won deze al eens in 2019. Vorig jaar won Marc Hirschi

Kelderman hoopt nog plekje op te schuiven in Tourklassement

12.40 uur: Wilco Kelderman staat momenteel vijfde in het algemeen klassement van de Tour de France. Een plek op het podium is waarschijnlijk niet meer haalbaar, maar met slechts 32 seconden achterstand op de Australiër Ben O’Connor kan de wielrenner van Bora-hansgrohe misschien nog een plek opschuiven.

De voorbereiding van Kelderman op de tijdrit van Libourne naar Saint-Emilion is verstoord door twee valpartijen. Woensdag viel hij in een afdaling en kwam hij met een bebloed gezicht over de finish, vrijdag smakte hij opnieuw tegen de grond. „Wilco hield gelukkig alleen schaafwonden over aan die valpartij”, meldde ploegleider Enrico Poitsche na afloop, „maar ik geef toe, ideaal voor de tijdrit is het niet.”

De 30-jarige wielrenner reed vrijdag meteen na de finish door naar de teambus om zich te laten verzorgen. Eerder gaf hij wel aan dat hij hoopt nog een plek op te schuiven in het klassement. „Ik weet niet of O’Connor een goede tijdrit in de benen heeft, maar ik hoop wel om nog een plekje op te schuiven na de tijdrit. Vierde, zo gek zou dat niet zijn, maar ook met een vijfde plek zou ik kunnen leven. Ik heb in deze Tour nooit het gevoel gehad dat het lekker draaide bergop, ik had nooit een superdag. Ik rijd wel goed rond, maar dat topgevoel had ik nooit.”

Na z’n zware valpartij van vrijdag is het wellicht ijdel om te hopen op die topdag van Libourne naar Saint-Émilion, maar Kelderman heeft het voordeel dat hij de proef tegen de klok heeft verkend. „Ik heb beide tijdritten verkend”, sprak hij eerder, „ik weet wat me te wachten staat. Ik was teleurgesteld met mijn 27e plaats in mijn vorige tijdrit, maar toen had ik gewoon te veel last van mijn elleboog na mijn valpartij en was mijn positie op de fiets niet goed. Ik heb de voorbije maanden veel getraind op mijn tijdritfiets. Dat heeft zich geloond in mijn uitslagen in enkele tijdritten. Ik hoop dat ik een betere tijdrit rijd dan in de eerste week.”

VRIJDAG 16 JULI

Kelderman in orde ondanks valpartij in negentiende Touretappe

20.21 uur: Wilco Kelderman was in de negentiende etappe van de Tour de France betrokken bij een valpartij. De nummer 5 van het algemeen klassement kon zijn weg vervolgen en kwam met alle andere klassementsrenners in het peloton over de finish, 20 minuten later dan ritwinnaar Matej Mohoric uit Slovenië.

„Het was jammer dat Wilco betrokken was bij de tweede grote valpartij, maar gelukkig gaat het goed met hem op wat schaafwonden na”, zei sportief directeur Enrico Poitschke van Bora-hansgrohe. „Het is echter niet de ideale situatie richting de tijdrit van morgen.”

In de eerste tijdrit van deze Tour kwam Kelderman niet verder dan de 27e plaats. De 30-jarige kopman had toen last van verwondingen aan een elleboog van een eerdere valpartij.

Pogacar in relatieve rust op weg naar tweede tijdrit in Tour

20.19 uur: Voor Tadej Pogacar was het vrijdag in de Tour de France een relatief rustige etappe na de zware ritten in de Pyreneeën. De geletruidrager uit Slovenië kan zich met een veilige marge van ruim vijf minuten op de Deen Jonas Vingegaard zonder al te grote druk voorbereiden op de tijdrit van zaterdag.

„Mijn benen voelen nog zwaar aan van de rit van gisteren”, zei Pogacar. „Voor de tijdrit zullen we zien hoe ik wakker word. Ik heb het parcours verkend en het is een hele snelle, niet al te moeilijke tijdrit. Ik houd er wel van.”

Aan het begin van de rit van vrijdag waren er verschillende valpartijen waarbij ook te zien was hoe Pogacar de controle nam. „Het is niet leuk om de etappe zo te beginnen, we hebben het peloton rustig gehouden tot na de tussensprint. Toen ging het in volledige aanvalsmodus. Pas nadat duidelijk was dat de kopgroep weg was, werd het weer rustig.”

Vooraf aan de etappe stond de geletruidrager op het podium met wielerlegende Eddy Merckx. „Om op het podium te staan naast een hele grote wielerheld is heel bijzonder. Ik zie mezelf niet als een wielerheld, maar ik hoop kinderen te inspireren om op te fiets te stappen en ervan te genieten zoals ik doe.”

Coronapas en mondkapje verplicht bij bezoek slotrit Tour

14.22 uur: Wielerfans die zondag de slotetappe van de Tour de France willen bekijken op de Champs-Élysées in Parijs moeten daarvoor een zogenoemde coronapas bij zich hebben en een mondkapje dragen. De Tourorganisatie meldt dat de verplichting geldt voor alle bezoekers van 12 jaar en ouder.

De Tour eindigt traditiegetrouw met een rit naar Parijs, die wordt afgesloten met acht lokale ronden door de Franse hoofdstad en over de Champs-Élysées.

De zogeheten pass sanitaire is in Frankrijk vanaf 21 juli verplicht voor volwassenen bij een bezoek aan grote evenementen en culturele instellingen en vanaf augustus ook in cafés en restaurants, zo maakte de Franse regering deze maand bekend. De pas geeft aan dat iemand is gevaccineerd, recent is getest of al Covid-19 heeft gehad. Bij de viering van de Franse nationale feestdag, op 14 juli, moesten bezoekers in Parijs ook al over deze gezondheidspas beschikken.

Renners haken af in Tour met oog op Olympische Spelen

10.19 uur: Parijs is niet ver meer, maar toch haken enkele renners kort voor het einde van de Tour de France af. Zo gaat de Canadees Michael Woods na de zware bergritten van de afgelopen dagen niet meer van start in de negentiende etappe, een vlakke rit over 207 kilometer van Mourenx naar Libourne. De renner van Israel Start-Up Nation neemt even rust om te herstellen van zijn valpartijen in de Tour en om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen.

Woods (34) stond in het algemeen klassement op de 27e plaats, met bijna 1,5 uur achterstand op Tadej Pogacar. De Canadees deed de afgelopen dagen mee in de strijd om de bolletjestrui, die om de schouders van Wout Poels zit. Pogacar nam donderdag dankzij winst van de laatste etappe door de Pyreneeën echter de leiding in het bergklassement over van Poels. Aangezien de Sloveen in het geel rijdt, zal Poels wel tot in Parijs de bollentrui dragen. Woods stond op de vierde plek in het bergklassement.

De Colombiaanse klimmer Miguel Ángel López (Movistar) verlaat de Tour vrijdag ook met het oog op de Spelen. López staat 35e in het klassement. Volgende week zaterdag staat de wegwedstrijd voor de mannen op het programma van de Olympische Spelen.

WOENSDAG 14 JULI

Primoz Roglic rijdt weg- en tijdrit in Tokio plus Vuelta

21.25 uur: Primoz Roglic zal toch aan de start staan van de Zomerspelen in Tokio. De Sloveen van Jumbo-Visma stapte op zondag 4 juli uit de Tour en was fysiek en mentaal een gebroken man. Na zijn opgave nam hij een paar dagen rust tot de schaafwonden aan zijn rug en heup geen pijn meer deden. Nadien hernam hij rustig de trainingen. Momenteel is hij bezig aan een stevig trainingsblok, dat duurt tot zondag. Daarna vliegt hij naar Tokio.

„Het is nog even afwachten hoe hij de trainingen van deze week verteert, maar als het blijft zoals het nu is zal Primoz op de Olympische Spelen zowel de weg- als de tijdrit afwerken”, zei Merijn Zeeman van Jumbo-Visma.

Na de tijdrit op 28 juli, waarin hij dus de voorkeur krijgt op toekomstig Tour-winnaar Tadej Pogacar, keert Roglic snel terug naar Europa, want op 14 augustus staat hij ook aan het vertrek van de Vuelta. „Primoz heeft dit jaar door omstandigheden nog maar weinig kunnen koersen en de wedstrijden in Canada, die hij aanvankelijk zou rijden, zijn afgelast. De andere koersen in het najaar liggen hem niet”, verduidelijkt Zeeman de keuze. Roglic won de voorbije twee jaar de Vuelta.

DINSDAG 13 JULI

Bergkoning Poels: sparen voor de grote dag

22.29 uur: Wout Poels staat nog steeds aan de leiding van het bergklassement in de Tour de France. De Limburger van wielerploeg Bahrain heeft 74 punten, acht meer dan de Canadees Michael Woods en tien meer dan de Colombiaan Nairo Quintana. „Ik heb mezelf vandaag een beetje kunnen sparen”, vertelde Poels na de zestiende etappe. „Nu volgt een heel belangrijke dag.”

Poels verklaarde op de rustdag dat hij zijn zinnen heeft gezet op de bergtrui. „Het is toch echt wel een mooie trui, ééntje die iedereen herkent en die bijzonder populair is bij het publiek. Ik ben al heel trots dat ik die trui om de schouders heb, ik zou hem nu ook graag tot in Parijs dragen.”

Dus was het plan om dinsdag mee te zitten in de vroege ontsnapping en punten te verzamelen. „Dat was het plan, maar uiteindelijk liep het anders. Ik heb vooral mijn rivalen in de gaten gehouden. Niemand van hen belandde in de kopgroep, dus kon ik mijn benen wat sparen onderweg. Fijn, want er volgen nu twee belangrijke etappes, telkens met een finish bergop. Daar vallen veel punten te pakken.”

Poels voelt zich nog steeds goed, al leek hij in het begin van de rit even in problemen te komen. „Ik ging een regenjasje halen en voor ik het wist zat ik in een groepje gelosten. Het maakte niet uit, het gaat om de komende twee dagen. Ik had een goede dag, ondanks het slechte weer. Ik hoop dat ik me morgen net zo voel.”

Froome: Pogacar wint Tour als hij op fiets blijft zitten

14.01 uur: Chris Froome, viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk, verwacht weinig spanning meer in de Tour. „Ik denk dat het voorbij is met de strijd als Tadej Pogacar op de fiets blijft zitten. Hij heeft zoveel volwassenheid getoond. Ik denk dat hij de eindzege al in de tas heeft”, zie de Britse renner dinsdag voor de start van de zestiende etappe.

Froome won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017, maar kwam twee jaar geleden zwaar ten val. Hij rijdt dit jaar weer mee in de Tour, maar kan zich niet in de strijd om de gele trui mengen. De Sloveen Pogacar heeft in het algemeen klassement ruim 5 minuten voorsprong op zijn naaste belager, de Colombiaan Rigoberto Urán.

MAANDAG 12 JULI

Geletruidrager Pogacar snapt waarom er ongemakkelijke vragen zijn

19.35 uur: Geletruidrager Tadej Pogacar moest ook op de tweede rustdag in Andorra ’ongemakkelijke’ vragen over zijn dominantie in de Tour de France beantwoorden. „Ik word er niet boos om”, zei de 22-jarige Sloveen van UAE-Team Emirates. „Het zijn ongemakkelijke vragen omdat het verleden van onze sport niet rooskleurig is geweest, maar ik begrijp volledig waarom deze vragen er zijn.”

Hij had geen antwoorden op zulke vragen voorbereid, zei Pogacar. „Ik hou van fietsen en wat daar verder bijkomt, dat accepteer ik”, zei hij. „Ik ben een goede jongen met een goede opvoeding, niet iemand die voor de makkelijke weg gaat.”

Pogacar krijgt vragen over dopinggebruik ook vanwege de leiding van zijn ploeg. Ploegbaas Mauro Gianetti en teammanager Matxin Fernández hebben een verleden bij de ploeg Saunier-Duval, die met meerdere dopingzaken zoals die van de Italiaan Riccardo Riccò in het nieuws kwamen.

Op de vraag waarom hij zijn gegevens niet deelt, zei de Sloveen dat dat de tactiek van zijn ploeg en de concurrentie kan beïnvloeden. „Andere teams kunnen dan zien wat je limiet is op bepaalde momenten.”

Pogacar heeft met de slotweek in de Tour de France te gaan een ruime voorsprong van 5.18 minuten op nummer 2 Rigoberto Urán uit Colombia en 5.32 minuten op de nummer 3, de Deen Jonas Vingegaard.

Sagan met succes geopereerd

19.12 uur: Peter Sagan stapte niet meer op voor de twaalfde etappe in de Ronde van Frankrijk. De Slowaak had last van zijn knie na een valpartij in de derde etappe. Daaraan is hij inmiddels succesvol geopereerd, zo laat hij weten in een statement van de ploeg.

„In de derde etappe raakte het kettingblad mijn knie en drong de huid boven de knieschijf binnen, waardoor er een diepe wond ontstond”, zo legt hij uit. „Ik wil het management van Bora-hansgrohe, de artsen van de ploeg en in het bijzonder onze hoofddokter, Christopher Edler, bedanken voor hun steun en begeleiding.”

Nieuwe naam voor wielerploeg Lefevere

17.37 uur: De wielerploeg van de Belgische teammanager Patrick Lefevere rijdt volgend jaar onder de naam Quick-Step Alpha Vinyl. De huidige hoofdsponsor Deceuninck houdt er na dit seizoen mee op, maakte de ploeg bekend op de tweede rustdag van de Tour de France. Bij de ploeg van Lefevere rijden onder anderen wereldkampioen Julian Alaphilippe en de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen.

Quick-Step had al eerder aangegeven dat het zich nog zes jaar verbindt aan het team. Na het aangekondigde vertrek van Deceuninck was er nog geen tweede hoofdsponsor. Die komt er ook volgend jaar niet. Vorige week lekte al het nieuws uit dat Soudal in 2023 de tweede hoofdsponsor wordt. Dat bedrijf sponsort nog tot eind 2022 een andere Belgische wielerploeg, Lotto Soudal.

Ploeg Cavendish grootverdiener na twee weken Tour

12:02 uur De wielerploeg van de Britse sprinter Mark Cavendish heeft tot nu toe het meeste geld verdiend in de Tour de France. Dankzij de vier ritzeges van Cavendish en ook nog een overwinning van Julian Alaphilippe leidt Deceuninck - Quick-Step op de tweede rustdag in de tussenstand van het geldklassement, met 95.320 euro.

Op behoorlijke achterstand van de Belgische formatie volgt Jumbo-Visma met 62.640 euro. De Belg Wout van Aert (woensdag in de rit over de Mont Ventoux) en de Amerikaan Sepp Kuss (zondag in de eerste Pyreneeënrit) bezorgden de Nederlandse ploeg afgelopen week twee ritzeges.

De Belgische ploeg Alpecin-Fenix van de inmiddels afgestapte Mathieu van der Poel staat op de derde plek met 61.400 euro. Van der Poel en de Belg Tim Merlier wonnen beiden een etappe, de Nederlander droeg ook zes dagen de gele trui. Na de achtste etappe verliet Van der Poel de Tour om zich op de Olympische Spelen van Tokio te gaan richten.

Team Qhubeka NextHash staat 23e en laatste in het geldklassement. De Zuid-Afrikaanse ploeg fietste pas 4980 euro bij elkaar.

De renners genieten maandag van een rustdag in de Tour.

ZONDAG 11 JULI

Nibali stapt af in Tour de France en gaat zich op Tokio richten

22.01 uur: Vincenzo Nibali verschijnt dinsdag niet aan de start van de zestiende etappe van de Tour de France. De 36-jarige Italiaan van Trek-Segafredo verlaat de Ronde van Frankrijk om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen in Tokio.

„Vandaag was het een lastige dag, niet alleen in de finale. We hebben sterk en agressief gereden. Het was een goede laatste krachtmeting in aanloop naar de Spelen”, aldus Nibali.

In de vijftiende etappe deed Nibali mee om de etappezege. Die ging echter naar de Amerikaan Sepp Kuss van Jumbo-Visma. Nibali is een ploeggenoot van Bauke Mollema, die zaterdag de veertiende etappe wist te winnen.

Nibali doet in Tokio mee aan de wegrace, die over minder dan twee weken op het programma staat.

Maandag is een rustdag in de Tour de France.

Sprinter Bouhanni stapt uit Tour

15.15 uur: De Franse wielrenner Nacer Bouhanni maakt geen deel meer uit van het peloton in de Tour de France. De sprinter van Arkéa Samsic stapte af in de vijftiende etappe, een Pyreneeënrit over 191 kilometer. Bouhanni reed alleen, op ruime afstand van de rest.

Bouhanni ondervond nog hinder van de gevolgen van een massale valpartij op vrijdag, waarbij zo’n twintig renners onderuit gingen. Daarbij liep hij kneuzingen in de rug op en schaafwonden aan de knie, handen en achterwerk. Zijn ploeg- en landgenoot Warren Barguil ging zaterdag als gevolg van de val niet meer van start. Door de opgave van Bouhanni houdt Arkéa Samsic nog maar drie renners over in deze Tour.

Bouhanni won in zijn carrière al drie etappes in de Giro en de Vuelta, maar nog nooit in de Tour. Hij deed dit jaar voor de vierde keer mee. Zijn beste resultaat in deze Tour was een tweede plaats in Fougères.

ZATERDAG 10 JULI

Poels moet na felle strijd bollentrui aan Woods laten

20.22 uur: Wout Poels moest na een felle strijd om de punten in het bergklassement de bollentrui na de veertiende etappe aan de Canadees Michael Woods laten. De Limburger van Bahrain-Victorious kon in de slotfase van de etappe niet meer mee in de eerste groep achter de ontsnapte Bauke Mollema en moest toestaan dat de resterende punten op de laatste klim naar zijn concurrent Woods gingen. Die nam de bollentrui over van de Colombiaan Nairo Quintana.

„Ik ben de eerste Canadees die de bollentrui verovert”, zei Woods, die rijdt voor Israel Start-Up Nation. „Bijna alle renners van onze ploeg zijn gevallen, dus deze trui zal ons moraal een boost geven. Ik ga proberen de trui te behouden, maar ik moest eerst zien hoe ik me voel na mijn val van deze zaterdag.”

Woods vocht een spannend duel uit met Poels op de beklimmingen in de veertiende etappe. Met de punten op de Col de Saint-Louis verzekerde hij zich met 54 punten van de leiding in het bergklassement. Quintana volgt met 50 punten en Poels heeft er 49.

Ploegleider De Jongh: op zo’n manier winnen kan alleen Mollema

18.27 uur: Ploegleider Steven de Jongh van Trek-Segafredo heeft genoten van de manier waarop Bauke Mollema de veertiende etappe van de Tour de France op zijn naam schreef. Na een solo van ruim 40 kilometer bezorgde de 34-jarige Groninger zijn ploeg de eerste etappezege in deze Ronde van Frankrijk. „Hij ging heel vroeg en was op dat bochtige gedeelte al snel uit zicht. Hij kwam in zijn ritme en bleef maar uitlopen”, zei De Jongh bij de NOS. „Op zo’n manier winnen, kan alleen Bauke.”

De Jongh prees zijn renner wiens zege nooit meer in gevaar kwam. „De overtuiging bij de achtervolgers spatte er ook niet meer vanaf, zag ik. Bauke rijdt zonder fietscomputer. We hebben hem nog een gelletje en een halve bidon gegeven en doorgegeven wat voor voorsprong hij had.”

De ploegleider van Trek-Segafredo kan eindelijk iets vieren nadat eerdere pogingen om een rit te winnen net niet waren gelukt. „Als je agressief rijdt in de Tour, loont het vaak. We hebben twee keer pech gehad. Met Wout van Aert en een super Matej Mohoric werden we twee keer tweede. Maar we hadden wel getoond dat we goede benen hadden. Dat is ook goed voor de moraal van de jongens.”

Andersen en Barguil niet meer van start

12.23 uur: Søren Kragh Andersen verschijnt zaterdag niet aan de start voor de veertiende etappe van de Tour de France. De Deense coureur van wielerploeg DSM heeft te veel last van de gevolgen van een valpartij. Hij belandde vrijdag in een greppel en moest tussen bomen omhoog klimmen.

Kragh Andersen won vorig jaar nog twee etappes in de Ronde van Frankrijk. „Ik ben heel teleurgesteld en wil de Tour zo eigenlijk niet verlaten”, zei de Deen. „Maar in mijn hart weet ik dat de beslissing van de medische staf van het team de juiste is.” Ook voor Warren Barguil is de Tour de France voorbij. De Franse renner van Arkéa Samsic was vrijdag betrokken bij dezelfde valpartij.

Daarmee is het aantal slachtoffers als gevolg van deze val al vijf. Tijdens de etappe gaven Simon Yates, Lucas Hamilton en Roger Kluge al op. Daarnaast zijn er een aantal renners met kwetsuren nog wel in koers.

Renner Michael Woods, die nog wel in koers is, reageert dan ook boos op de organisatie. „De verantwoordelijkheid voor deze val ligt bij de organisatoren. Er werd nergens iets aangegeven en er stonden geen seingevers om ons te waarschuwen dat er een gravelstrook aankwam. Dit stuk had geneutraliseerd moeten worden. Ik voelde mij als een lemming die in het ravijn werd geduwd. We hebben geluk dat er niet meer renners geblesseerd zijn geraakt.”

VRIJDAG 9 JULI

Tourbaas Prudhomme: Cavendish is grootste sprinter in de Tour

21.21 uur: Tourbaas Christian Prudhomme heeft Mark Cavendish gefeliciteerd na het evenaren van het recordaantal van 34 etappezeges in de Tour de France van de Belg Eddy Merckx. „Hij is de grootste sprinter in de geschiedenis van de Tour en de wielersport”, zei de Tourbaas na de zege van de Britse sprinter in Carcassonne in de dertiende Touretappe. „Maar Eddy Merckx is de grootste renner en kampioen.”

Nadat Cavendish zijn eerste zege had gepakt in deze Tour wist Prudhomme dat het mogelijk was om het record te evenaren. „Toen hij zijn eerste rit won, wist ik dat hij was begonnen aan een reeks”, zei de Tourbaas bij Sporza. ”34 etappezeges is fenomenaal. Dat heeft hij gedaan tussen 2008 en 2021, daar zit 13 jaar tussen.”

Cees Bol had na valpartij de benen niet

21.14 uur: Cees Bol kwam er niet aan te pas in de finale van de dertiende Touretappe in Carcassonne. „Ik had al behoorlijk af moeten zien om terug te komen en had gewoon de benen niet”, zei de sprinter van Team DSM bij de NOS. De Noord-Hollander werd nog naar voren gebracht door teamgenoot Nils Eekhoff, maar kwam niet verder dan de negentiende plaats in de door Mark Cavendish gewonnen etappe.

Bol was met vrijwel al zijn ploeggenoten betrokken bij een grote valpartij op zestig kilometer van de finish. „We rijden in een afdaling met hoge snelheid en uit het niets ligt de hele weg vol met gravel. Het hele gedeelte aan de rechterkant van het peloton schoof de berm in. Daar kon niemand van de renners wat aan doen”, zei hij. Hij wees naar de organisatie die de ploegen en renners daar beter voor had moeten waarschuwen. „Ik lag erbij en mijn fiets lag 5 meter verderop, dus ik heb daar vrij lang gestaan, Gelukkig valt mijn schouder mee en ik hoop dat het bij iedereen meevalt, want ik heb renners gezien die er slechter bij lagen.”

Doordat hij daarna nog moest terugkomen was het beste ervan af bij de sprinter. „Het was een heel chaotische finale en ik zat alleen met Nils van voren. Hij was supersterk, maar ik kon het gewoon niet.”

Wielrenners Kluge, Hamilton en Yates na val uit de Tour de France

Wielrenners Roger Kluge, Lucas Hamilton en Simon Yates hebben de Tour de France moeten verlaten. De 35-jarige Duitser van Lotto Soudal en de 28-jarige Brit van Team BikeExchange waren betrokken bij een grote valpartij op zo’n zestig kilometer van de finish.

Kluge stond in het algemeen klassement op de laatste plaats. Yates was de nummer 39, op ruim een uur van de gele trui. De Brit won twee etappes in de Tour van 2019.

In een bocht gingen veel renners onderuit en raakte sommige zelfs van de weg en belandden in een lager gelegen berm. De Deen Søren Kragh Andersen van Team DSM moest uit de berm tussen de bomen omhoog klimmen. De ploeg meldde op social media dat alle renners van de ploeg bij de valpartij betrokken waren, maar weer op de fiets zaten.

Wout Poels was ook bij de val betrokken en de Belg Tim Declercq van Deceuninck - Quick-Step. Met de Poolse renner Rafal Majka lag er ook een van de helpers van geletruidrager Tadej Pogacar bij.

DONDERDAG 8 JULI

Uitgestelde start vanwege wind met waaierpotentie

12.03 uur: De start van de twaalfde etappe van de Ronde van Frankrijk is met tien minuten uitgesteld van 13.40 uur naar 13.50 uur. Dit heeft te maken met de strakke (mee)wind die er op het parcours staat.

Dit heeft als gevolg dat er tijdens de koers een goede kans is op waaiers. Dinsdag stond er ook al behoorlijk wat wind tijdens de etappe, gewonnen door Mark Cavendish. Ook toen ontstonden er in de finale wat waaiers.

WOENSDAG 7 JULI

Geen botbreuken bij Tony Martin

22:33 uur De Duitse renner Tony Martin heeft geen botbreuken opgelopen bij zijn val woensdag in de Tour de Franse. Dat laat zijn team Jumbo-Visma weten op de website. De 36-jarige Duitser ging al in het begin van de etappe onderuit en moest de strijd staken.

„Hij is uitgebreid gehecht en verbonden aan zijn wonden. Hij heeft pijn aan de tanden en liep verschillende schaafwonden op”, aldus zijn ploeg.

Het uitvallen van Martin was opnieuw een domper voor Jumbo-Visma. Eerder moesten Robert Gesink en de Sloveen Primoz Roglic de Tour al verlaten. Dankzij Wout van Aert kon het team aan het einde van de dag toch nog juichen. De Belg bezorgde zijn ploeg de overwinning in de elfde etappe, een rit die twee keer over de befaamde Mont Ventoux voerde.

Belg Benoot geeft op in Tour de France

15.56 uur: Team DSM is een tweede renner kwijt in de Tour de France. De Belg Tiesj Benoot stapte woensdag halverwege de elfde etappe af. DSM verloor al op de eerste dag de Duitser Jasha Sütterlin.

Benoot is al de zesde opgever in de rit die twee keer over de Mont Ventoux voert. Eerder verdween de Duitser Tony Martin na een val per ambulance naar het ziekenhuis. Ook de Brit Daniel Mclay, de Fransman Clément Russo, de Belg Tosh van der Sande en de Australiër Miles Scotson hielden het voor gezien.

Jumbo-Visma raakt ook Duitser Martin kwijt na val

13.08 uur: De Duitser Tony Martin heeft woensdag in de elfde etappe van de Tour de France moeten opgeven na een nieuwe val. Dat gebeurde al in het begin van de rit waarbij het peloton snelheden van boven de 50 kilometer per uur haalde. Martin belandde in de berm en blesseerde zich daarbij vermoedelijk aan been en elleboog. Hij is al de derde renner van Jumbo-Visma die als gevolg van een val de Tour heeft moeten verlaten. Eerder stapten Robert Gesink en de Sloveense kopman Primoz Roglic al af.

Martin was in de eerste etappe al gevallen nadat hij in botsing was gekomen met een onoplettende toeschouwer die met de rug naar het peloton met een kartonnen bord half op de weg stond. Woensdag werd hij enige tijd onderzocht aan de kant van de weg om vervolgens per ambulance de Tour te verlaten.

MAANDAG 5 JULI

Van der Poels wielerploeg verdiende meest in eerste Tourweek

12.09 uur: Alpecin-Fenix, de wielerploeg van Mathieu van der Poel verdiende het meest in de eerste negen dagen van de Tour de France. Mede dankzij de twee ritzeges van Van der Poel en Tim Merlier kwamen de inkomsten bij de Belgische ploeg volgens de Tourorganisatie uit op 51.660 euro. Van der Poel droeg ook zes dagen de gele trui voordat hij zondag niet meer van start ging in de negende etappe.

Alpecin-Fenix verdiende net iets meer dan Deceuninck - Quick-Step, dat met Julian Alaphilippe en Mark Cavendish (2) drie etappes won en zo tot 51.580 euro kwam. Ook Bahrain-Victorious, de ploeg van Wout Poels, deed het goed. Mede door de ritzeges van Matej Mohoric en Dylan Teuns verdiende de ploeg 48.400 euro.

De inkomsten voor Jumbo-Visma kwamen tot dusverre uit op 24.460 euro. Team Qhubeka Nexthash verdiende in de eerste Tourweek met slechts 1840 euro het minst.

ZONDAG 4 JULI

De negende etappe in de Tour de France was een loodzware bergrit in zeer natte omstandigheden. Liefst zeven renners haalden de tijdslimiet niet. Arnaud Demare, Jacopo Guarnieri, Anthony Delaplace, Stefan de Bod, Nic Dlamini, Loïc Vliegen en Bryan Coquard waren te ver achterop geraakt om hun weg in deze ronde nog te vervolgen. Ook de Zuid-Fraikaan Nich Dlamini hoeft niet meer teug te komen. Hij finishte zo’n anderhalf uur achter ritwinnaar Ben O’Connor.

Met Demare en Coquard dunt het veld sprinters deze Tour de France een stuk verder uit. Eerder in de etappe gaf ook al ritwinnaar Tim Merlier op.

Groenetruidrager Mark Cavendish mag wel verder. Te zien is hoe hij net op tijd over de finish wordt gereden door zijn ploeggenoten Tim Declerq en Davide Ballerini, die hij na afloop uitvoerig bedankt voor hun diensten.