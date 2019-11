Koeman: ’Ik ga nu niet weg’

Bij zijn aanstelling als bondscoach ontkende Koeman dat er een Barcelona-clausule in zijn contract stond. „Dat was een leugentje om eigen bestwil”, zegt Koeman bij het Fox Sports-programma Goedemorgen Eredivisie.

KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma was de schuldige die vertelde dat er wel degelijk een clausule bestond. „Laten we het erop houden dat het wat ongelukkig was”, zegt Koeman. „Ik ben er niet meer boos om, maar we hebben er wel over gesproken.” Koeman geeft toe dat hij het, als hij het over kon doen, hetzelfde zou zeggen. „Ik mag toch best een keer nee zeggen, ook al is het ja. Je hoeft niet altijd overal duidelijkheid over te geven.”

Koeman haalt ook direct alle onzekerheid weg en geeft duidelijk aan Oranje niet op de korte termijn te verlaten. „Ik ga nu niet weg, honderd procent niet”, zegt hij. „Het gaat overigens ook alleen om Barcelona en eventueel om een moment ná de EK. Alleen dan geldt die clausule pas.”

Koeman: „Het traject bij het Nederlands elftal is twee jaar en na de EK is er een evaluatiemoment. Dan bepalen we wel of niet verdergaan. Nogmaals. In het contract staat maar één club en voor niemand anders ga ik weg bij het Nederlands elftal”, sluit de bondscoach af.