Sarina Wiegman zegt nu niet of ze bondscoach bij de mannen wil worden

Wiegman geniet van de positieve aandacht die haar ploeg de laatste weken tijdens het WK in Australië en Nieuw-Zeeland heeft gekregen. Een betere reclamecampagne voor het vrouwenvoetbal in Engeland is nauwelijks denkbaar. „Het is echt ongelooflijk”, zei ze. „We voelen de steun vanuit Engeland. Maar ook vanuit andere delen in de wereld. Dit is waar we over droomden.”

Niet alleen de Engelse voetbalsters krijgen veel lof toegezwaaid. Wiegman staat als bondscoach voor de tweede keer in een WK-finale, na een verloren eindstrijd met het Nederlands elftal tegen de Verenigde Staten. Ze loodste Oranje en Engeland ook al naar een Europese titel. Trainers Pep Guardiola en Erik ten Hag van Manchester City en Manchester United zijn onder de indruk van 53-jarige coach uit Den Haag. In Engeland sluiten ze niet uit dat ze ooit nog bondscoach van de mannenploeg wordt.

Bekijk ook: Sarina Wiegman in beeld om Gareth Southgate op te volgen als bondscoach Engelse mannen

Wiegman wilde het tijdens haar persconferentie niet over haar toekomst hebben. „Of ik bondscoach bij de mannen wil worden”, herhaalde ze een vraag. „Daar heb ik nu niets over te zeggen. Laten we het over de finale tegen Spanje hebben.”