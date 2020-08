Poels mee naar Tour, thuisblijver Teuns woest op Bahrain-McLaren

De Belg, vorig jaar nog goed voor een fraaie zege in de etappe naar La Planche des Belles Filles, is ontgoocheld. „Ik heb vorig jaar een rit gewonnen, wat moet ik nog meer bewijzen om erbij te zijn? Zij denken dat ik niet in vorm ben, terwijl dat echt niet waar is”, zegt hij tegen Sporza.

Poels was de laatste jaren meesterknecht in de bergen bij Team Ineos, maar bij zijn nieuwe ploeg kan de Limburger meer voor zijn eigen kansen gaan. Hij reed in de voorbereiding tot dusver de Ronde van Polen. De Spanjaard Mikel Landa is medekopman. De ploeg bestaat verder uit Pello Bilbao (Spa), Damiano Caruso (Ita), Sonny Colbrelli (Ita), Marco Haller (Oos), Matej Mohoric (Slv) en Rafaell Valls (Spa).