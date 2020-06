Memphis Depay demonstreert ook in Rotterdam tegen racisme

„Ik voelde in mijn hart dat ik er moest zijn”, zei de spits van het Nederlands elftal in het televisieprogramma Beau op RTL 4. „Ik zie wat er in Nederland gebeurt en ervaar het sinds ik klein ben.”

„Het was mooi om te zien dat er mensen van allerlei soorten en kleuren waren”, vervolgde Depay. „Het is tijd voor opstand bij ons. Sommige dingen worden ondergesneeuwd. Het was mijn plicht om daar weer te zijn. Ik heb een voorbeeldfunctie. Ik heb ook met veel pijnlijke dingen moeten dealen. Laatst noemden ze me nog bananenplukker. Niet face to face maar op internet. Het is klaar, we moeten het niet meer accepteren. We gaan nu door.”